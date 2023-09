NordLocker: uno sconto del 70% sul cloud crittografato ultra-sicuro

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi dati online? Desideri una soluzione che non solo offra crittografia avanzata ma anche uno sconto imperdibile del 70%? Se la risposta è sì, allora NordLocker è il servizio che stavi cercando. La sicurezza dei dati online è una priorità non trascurabile, vista la quantità incredibile di informazioni che viaggiano in rete. Perciò è essenziale proteggere documenti, immagini e file di ogni tipo attraverso strumenti come NordLocker.

Ecco perché NordLocker conviene

NordLocker offre una crittografia di livello militare che garantisce che i tuoi documenti siano sempre al sicuro. Con il sistema di architettura a conoscenza zero e il controllo sugli accessi, solo tu e le persone di tua fiducia avranno accesso ai tuoi dati. La tua privacy è la priorità di NordLocker: potrai stare tranquillo, tutti i tuoi file sono sempre al sicuro da occhi indiscreti.

Ma NordLocker non si limita solo a proteggere i tuoi documenti: ti offre anche la possibilità di collaborare in modo sicuro con altre persone. Puoi condividere i tuoi file utilizzando i locker, cartelle crittografate che ti aiutano a tenere traccia di chi ha accesso a cosa. Puoi anche concedere o revocare facilmente le autorizzazioni di accesso, garantendo che solo le persone giuste possano visualizzare i tuoi documenti.

La piattaforma offre uno sconto imperdibile del 70% su alcuni dei suoi piani cloud: quello da 100 GB di spazio e quello da 2 TB. Entrambi i piani includono crittografia end-to-end e supporto prioritario 24/7. Proteggi i tuoi documenti e la tua privacy online con NordLocker: grazie all'offerta del 70% di sconto, ora è il momento perfetto per garantire la sicurezza dei tuoi dati sensibili. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e approfitta delle potenti funzionalità di NordLocker per proteggere tutti i tuoi file online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.