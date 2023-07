NordLocker: offerta business limitata fino al 70% di sconto

La sicurezza dei dati aziendali è diventata una delle principali preoccupazioni per le imprese di ogni dimensione. Con l'aumento degli attacchi informatici e delle minacce cibernetiche, è essenziale adottare soluzioni affidabili per proteggere le informazioni sensibili. In questo contesto, NordLocker Business si presenta come una soluzione avanzata e affidabile che offre la massima protezione attraverso la crittografia di nuova generazione. E non solo: al momento, NordLocker Business propone un'offerta speciale, con sconti fino al 70% sui piani di archiviazione.

NordLocker Business: una soluzione completa

In questo contesto, NordLocker Business si distingue come un potente strumento che offre una gamma di funzionalità per proteggere i dati aziendali. Originariamente concepito come software di crittografia locale, NordLocker Business si è evoluto nel tempo, diventando un servizio di cloud storage crittografato di prim'ordine. La sua crittografia end-to-end garantisce che i dati siano protetti sia durante il trasferimento che durante l'archiviazione.

NordLocker Business offre una serie di strumenti e funzionalità che aiutano le piccole e medie imprese a proteggere i loro dati aziendali. Tra le caratteristiche chiave, troviamo il backup automatico dei dati, la sincronizzazione dei file e il controllo degli accessi. Quest'ultimo consente di gestire e condividere i file in modo sicuro, mantenendo il controllo su chi ha accesso alle informazioni sensibili.

Una delle caratteristiche distintive di NordLocker Business è la sua usabilità. Con un'interfaccia intuitiva e user-friendly, è possibile crittografare facilmente i file semplicemente trascinandoli nella piattaforma. Inoltre, NordLocker Business offre la possibilità di eseguire backup dei dati crittografati su un cloud sicuro, garantendo che i dati siano al sicuro anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo.

Al momento, NordLocker Business propone un'offerta con sconti fino al 70% sui piani di archiviazione. I piani includono opzioni di 500 GB e 2 TB di spazio di archiviazione, entrambi progettati per soddisfare le esigenze delle aziende di ogni dimensione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.