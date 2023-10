NordLocker: MEGA SCONTO del 70% sul cloud da 2TB

L'offerta di NordLocker è un'altra occasione ghiotta per acquistare un cloud capiente a un prezzo notevolmente ridotto. È il caso del piano da 2TB, ora in sconto del 70% e disponibile a soli 4,69€ al mese, che offre diverse funzionalità come un pannello d'amministrazione, cifratura dei dati, condivisione privata e altro.

NordLocker: il cloud di prossima generazione

Con NordLocker tutti i vostri file sono sottoposti a backup frequenti e resi disponibili sempre a portata di mano. Mettendo al primo posto la privacy, il servizio non colleziona ne condivide i vostri dati d'utilizzo con nessun altro, garantendo il totale anonimato anche sotto quest'aspetto.

Uno dei vantaggi è proprio la possibilità di rendere disponibili i file ovunque e da qualsiasi dispositivo collegato, motivo per cui i file vengono da subito sincronizzati una volta caricati sul cloud. L'immediata interfaccia fornita con il client permette di farlo in maniera veramente rapida: basta selezionare gli elementi interessati e trascinarli all'interno della schermata, per procedere al caricamento. Già durante questa procedura i file vengono sottoposti a cifratura, in modo che rimangano privati anche durante il trasferimento.

Con NordLocker anche la condivisione è semplice ma sempre sicura. Potete condividere una copia del vostro cloud crittografato con chi volete, attraverso un pratico collegamento protetto da un codice univoco. È anche possibile condividere un armadietto via email con altri utenti che fanno uso del servizio.

È possibile creare armadietti locali per proteggere direttamente sul dispositivo i dati, o su cloud per sincronizzarli con altri dispositivi. Il backup per armadietti e file viene eseguito e memorizzato in un'archiviazione sicura, al riparo da qualsiasi tipologia di attacco informatico. In questo modo, sarete da subito in grado di recuperare i file nel caso uno dei vostri dispositivi sia stato compromesso.

Il piano in sconto da 2TB di NordLocker è anche disponibile in prova gratuita per 14 giorni prima dell'acquisto.

