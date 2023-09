NordLocker, 2TB di spazio su cloud a soli 4,69€ al mese

NordLocker torna con nuove offerte per quanto riguarda l'archiviazione su cloud. Tra le sue proposte, il più attraente è sicuramente il piano da ben 2TB di spazio disponibile a soli 4,69€ al mese, grazie allo sconto del 70%.

A ciò si aggiungono una serie di funzionalità con cui è possibile gestire l'account, la sicurezza e l'archiviazione dei propri file, che saranno disponibili ovunque e da qualsiasi dispositivo. Ecco cosa include nel dettaglio.

NordLocker, 2TB a 4,69€ mensili da non lasciarsi scappare

NordLocker è la cassaforte personale dove proteggere file importanti di qualsiasi tipologia. Il cloud è basato su un'architettura a conoscenza zero, in modo da mantenere i vostri file totalmente privati. Gli sviluppatori non saranno mai a conoscenza della tipologia dei documenti e delle informazioni archiviate nel cloud, questi saranno infatti accessibili soltanto al proprietario.

Tutti i file sono archiviati in modo sicuro e una volta caricati nell'archivio cloud, verranno sincronizzati con tutti i dispositivi connessi all'account, nonché sottoposti a backup per proteggerli da accessi non autorizzati, malware o facilitarne il recupero in caso di smarrimento.

L'interfaccia del client messo a disposizione da NordLocker è veramente facile da utilizzare. Consente il caricamento dei file tramite semplice trascinamento degli elementi all'interno della schermata. I dati verranno quindi crittografati all'istante per essere direttamente accessibili all'interno del cloud, rimanendo privati.

La creazione di armadietti locali su cloud, consente di proteggere ulteriormente i file grazie all'aggiunta di un ulteriore accesso protetto da password. È anche possibile condividerli via email, oppure è possibile condividere file crittografati con altri utenti NordLocker attraverso un codice univoco.

Con NordLocker non è obbligatorio caricare su cloud i file per renderli più sicuri, la crittografia si estende anche all'archiviazione locale, permettendo di cifrare i dati direttamente sul disco rigido e renderli disponibili anche offline.

Il piano da 2TB, dal costo di 4,69€ al mese, include un'assistenza disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. In alternativa è anche possibile provare il servizio gratuitamente per 14 giorni, prima di sottoscrivere l'abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.