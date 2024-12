NordLayer, la VPN per aziende con sicurezza e prestazioni al top

NordLayer è un fornitore VPN che aiuta le aziende di tutto il mondo a migliorare la propria protezione online attraverso un accesso sicuro alla rete Internet. Appartiene alla sfera di Nord Security, la stessa società che ha sviluppato NordVPN, una delle VPN per privati di maggiore successo in tutto il mondo.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera l'utilizzo di NordLynx, un protocollo VPN di nuova generazione che da una parte aumenta la sicurezza della connessione e dall'altra la rende più veloce. Un altro elemento che le consente di distinguersi dagli altri servizi concorrenti è la sua capacità di integrarsi ottimamente con la suite di applicazioni utilizzata da qualsiasi impresa, rendendosi dunque la scelta ideale sia per le piccole aziende sia per quelle di dimensioni maggiori alla ricerca di una VPN affidabile per la loro rete aziendale.

Nell'ambito della promozione Cyber Winter, i piani annuali di NordLayer godono di uno sconto del 28% utilizzando il codice sconto NL-EOY-2428. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordLayer.

I piani annuali di NordLayer in sconto del 28%

Un'altra caratteristica chiave della soluzione VPN di NordLayer è la presenza dei suoi server in più di 30 Paesi in tutto il mondo. Un'infrastruttura simile offre alle aziende una connessione più sicura e veloce. Protezione che viene estesa anche ai dati sensibili di ciascuna società e ai loro team che operano da remoto.

Infine, NordLayer si integra alla perfezione con i servizi cloud come Azure, Google Workspace, AWS, Okta, Google Cloud, OneLogin e altri ancora, assicurando in questo modo una configurazione semplice e immediata per ciascun tipo di azienda.

Al momento i piani di 12 mesi di NordLayer godono di uno sconto del 28% nell'ambito della promozione Cyber Winter. Per beneficiare dello sconto è sufficiente aggiungere il codice NL-EOY-2428 al momento dell'attivazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.