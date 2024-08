Non preoccuparti più dei costi del roaming con questo servizio

Se stai per partire per una vacanza all'estero, devi tenere conto di numerosi fattori. Tra questi, uno dei più importanti riguarda la voce "roaming", vale a dire i costi legati all'utilizzo del proprio telefono appoggiandosi alle reti di altri operatori.

La difficoltà maggiore è riuscire a trovare un operatore locale, le cui tariffe siano inoltre convenienti. Per fortuna però esistono diversi servizi di eSIM internazionale che facilitano le cose, anche per chi non è molto avvezzo alla tecnologia. Tra questi c'è Saily, il nuovo servizio progettato da Nord Security (la stessa azienda che ha creato NordVPN), in grado di semplificare la connettività fuori dall'Unione europea a prezzi ultra-concorrenziali. Per maggiori informazioni sulle tariffe, visita la pagina dedicata di Saily.

Come funziona il servizio di eSIM internazionale Saily

Per prima cosa collegati alla home page di Saily e inserisci la nazione dove trascorrerai la tua prossima vacanza nel campo "Inserisci la destinazione". Nella nuova pagina si aprirà la pagina dedicata ai piani dati per la nazione scelta. In genere sono presenti cinque piani, che differiscono sia per quantitativo di GB che per il prezzo.

Se ad esempio la scelta ricade sul Giappone, Saily offre cinque piani: 1 GB per 7 giorni a 3,99 dollari, 3 GB per 30 giorni a 6,99 dollari, 5 GB per 30 giorni a 9,99 dollari, 10 GB per 30 giorni a 15,99 dollari, 20 GB per 30 giorni a 22,99 dollari.

Ora non resta che selezionare il piano desiderato e premere sul pulsante Procedi con il pagamento per completare l'acquisto. Infine, scarica l'app Saily sul tuo smartphone, configura la eSIM seguendo i passaggi richiesti e attiva il piano quando stai per partire, così da avere subito pronta la connessione non appena arriverai a destinazione.

Verifica le tariffe e i Paesi disponibili su questa pagina del servizio Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.