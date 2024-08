Non perdere più nessun file con questo tool incredibile

In un mondo sempre più digitalizzato, trovare una soluzione di cloud storage affidabile e sicura è essenziale. Internxt offre un servizio di cloud storage che combina tecnologie all'avanguardia con una filosofia focalizzata sulla trasparenza e il rispetto della privacy, rappresentando una soluzione ideale per chi cerca una vera alternativa sicura e privata.

Internxt offre spazio di archiviazione sicuro per file di ogni tipo e utilizza la crittografia end-to-end per proteggere i file degli utenti, assicurando che solo il proprietario dei dati possa accedervi. Grazie alla tecnologia "zero-knowledge", nemmeno lo staff di Internxt può vedere i file degli utenti, rendendo il servizio uno dei più sicuri sul mercato.

Funzionalità principali

Internxt non si limita a offrire semplice spazio di archiviazione. Ecco alcune delle funzionalità che lo rendono un servizio completo e sicuro:

Crittografia End-to-End: Tutti i file vengono crittografati sul dispositivo dell'utente prima di essere caricati sui server di Internxt. Questo garantisce che i dati siano protetti da eventuali tentativi di intercettazione o accesso non autorizzato.

Condivisione sicura: Gli utenti possono condividere file e cartelle in modo sicuro, grazie alla condivisione crittografata e protetta da password.

Autenticazione a Due Fattori (2FA): Per una protezione ancora maggiore, Internxt offre l'opzione di abilitare l'autenticazione a due fattori, rendendo quasi impossibile per gli hacker accedere agli account degli utenti.

Open source: Internxt è completamente trasparente riguardo al proprio codice sorgente, disponibile su GitHub per essere revisionato da chiunque. Questa trasparenza è un'ulteriore garanzia di sicurezza e affidabilità.

Verifica indipendente: La sicurezza di Internxt è stata certificata da Securitum, una delle principali società europee di penetration testing, che ha confermato l'affidabilità del servizio.

Piani e prezzi

Internxt offre diversi piani per soddisfare le esigenze di ogni utente, dai singoli individui alle grandi aziende. I piani variano da 200GB fino a 10TB di spazio di archiviazione, con opzioni di pagamento mensile o annuale.

Inoltre, Internxt offre un piano gratuito che include 1GB di spazio di archiviazione, perfetto per testare il servizio prima di impegnarsi in un abbonamento a pagamento. per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.

