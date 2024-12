Non perdere l'offerta Sky: film, serie e fibra ultraveloce a 35,80€/mese

Sky ha sempre rappresentato l'eccellenza nell'intrattenimento, offrendo una vasta gamma di film, serie TV e show esclusivi come X Factor e MasterChef. Ora, unendo questa ricca programmazione a una delle connessioni in fibra più veloci sul mercato, propone un'offerta imperdibile: il pacchetto Wifi + TV + Cinema a soli 35,80€ al mese, invece di 73,90€. Questa promozione consente di accedere a contenuti di alta qualità e a una connessione internet ultraveloce, il tutto a un prezzo estremamente vantaggioso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'offerta in questione, indubbiamente una delle più interessanti in circolazione.

Cosa offre il bundle di Sky

L'offerta combinata include:

Sky TV : accesso a una vasta gamma di canali con show, serie TV internazionali e produzioni originali. Programmi di punta come "X Factor" e "MasterChef" sono disponibili per gli abbonati, garantendo intrattenimento di qualità per tutta la famiglia;

: accesso a una vasta gamma di canali con show, serie TV internazionali e produzioni originali. Programmi di punta come "X Factor" e "MasterChef" sono disponibili per gli abbonati, garantendo intrattenimento di qualità per tutta la famiglia; Sky Cinema : tantissime prime visioni, con una selezione di film per tutti i gusti. Inoltre, l'abbonamento include l'accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi, ampliando ulteriormente l'offerta cinematografica;

: tantissime prime visioni, con una selezione di film per tutti i gusti. Inoltre, l'abbonamento include l'accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi, ampliando ulteriormente l'offerta cinematografica; Sky Wifi: connessione in fibra ottica ultraveloce, progettata per garantire stabilità e potenza. Ideale per lo streaming, il gaming online e l'uso simultaneo di più dispositivi, offre un'esperienza internet senza interruzioni. Con modem Wifi Hub incluso.

Il pacchetto è disponibile al prezzo promozionale di 35,80€ al mese per i primi 18 mesi, con un risparmio significativo rispetto al prezzo standard di 73,90€. L'attivazione della fibra è gratuita (anziché 49€), e il costo per Sky Stream è di soli 19€ (anziché 99€). È previsto un vincolo di permanenza minima di 18 mesi.

Per verificare la copertura della rete nella tua zona e per ulteriori dettagli sull'offerta, è possibile consultare il sito ufficiale di Sky.

