Non lasciare più i tuoi dati in giro per il web con questo tool incredibile

Se ti senti perseguitato da chiamate indesiderate e valanghe di messaggi spam, potrebbe esserci una spiegazione fin troppo comune: i tuoi dati personali potrebbero essere finiti nelle mani dei data broker, che vendono le tue informazioni a terzi per guadagnare. Sembra una brutta trama di un film di spionaggio, ma è la realtà. Eppure, non tutto è perduto. Il tool incredibile che può salvarti da questa seccatura si chiama Incogni, sviluppato dagli stessi sviluppatori dietro a Surfshark.

Incogni vuole riportarti alla serenità eliminando ogni traccia dei tuoi dati dal web. La buona notizia? Il piano annuale è attualmente disponibile a soli 5,99 euro al mese, con lo sconto del 50%. Hai anche la possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni.

Dì addio ai tuoi dati in giro con questo tool incredibile

Dopo l'iscrizione a Incogni, dovrai specificare quali dati personali desideri cancellare. A quel punto, Incogni contatterà i data broker della sua lista nera, chiedendo la rimozione delle tue informazioni. Ma non si limita a questo: continua a monitorare la situazione nelle settimane e nei mesi successivi. Il suo continuo controllo fa sì che i tuoi dati non vengano risucchiati nel vortice dei broker che li avevano.

Questa vigilanza costante distingue Incogni da qualsiasi altro servizio simile. Non si tratta semplicemente di cancellare i dati una volta per tutte, ma di garantire che rimangano cancellati. È come avere un mastino personale del web che protegge la tua privacy.

La promozione attuale per il piano di dodici mesi è un vero affare: 5,99 euro al mese, grazie allo sconto del 50%. Se decidessi che Incogni non è il tool incredibile di cui si parla, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni. Ma siamo sicuri che, una volta provato, non ne potrai più fare a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.