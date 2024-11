Non è Natale senza Disney+: novità di dicembre e grandi classici

Dicembre è ormai alle porte e, come ogni mese, il catalogo di contenuti su Disney+ si arricchisce di novità. Ma non solo, perché la piattaforma streaming di Disney offre anche tantissimi classici da guardare in famiglia durante le festività natalizie. Ricorda che puoi abbonarti a Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese.

Disney+: le novità di dicembre 2024

Sono cinque i nuovi film e serie TV che entreranno a far parte del palinsesto Disney+ nel mese di dicembre 2024.

1. Star Wars: Skeleton Crew

In arrivo il 3 dicembre. Ecco la sinossi:

“Skeleton Crew” racconta la storia di quattro ragazzi alla ricerca del proprio pianeta dopo essersi persi nella galassia di Star Wars, e degli strani alieni e dei luoghi pericolosi in cui s’imbattono durante la loro avventura.

2. Uonderbois

Uonderbois, ambientato a Napoli, arriverà su Disney+ il 6 dicembre.

Mancano pochi giorni a Capodanno e a Napoli, Aniello, Teresa, Gennaro, Raffaele e Sasà, i Uonderbois, stanno per lasciare le loro case, perché sfrattati da La Vecchia, che ha deciso di venderle in cambio di una statuetta di Maradona. La statuetta viene però rubata dal nuovo Munaciello di Napoli: Tonino Uonderboi.

3. Dream Productions: dal mondo di Inside Out

Un'interessante serie spin-off, dopo il successo di Inside Out 2, in uscita l'11 dicembre.

La serie, ambientata tra gli eventi di "Inside Out" e "Inside Out 2", ci porta dietro le quinte di Dream Productions, lo studio cinematografico che si occupa di produrre i sogni di Riley. Qui incontriamo Paula Persimmon, un'acclamata regista con la voce di Paula Pell, che si trova a dover affrontare una nuova sfida: creare il prossimo sogno di successo insieme a Xeni, un eccentrico regista di sogni ad occhi aperti con la voce di Richard Ayoade, che aspira a sfondare nel mondo dei sogni notturni.

4. Elton John: Never Too Late

La storia di Elton John approda su Disney+ il 13 dicembre.

Elton John ripercorre gli albori della sua straordinaria carriera mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America. Congedandosi dai suoi fan in un addio senza precedenti, l’artista ci riporta alle sue umili origini come musicista, raccontando il suo percorso tra avversità, abusi e dipendenze, fino a diventare l’icona che conosciamo oggi.

5. What if...? (Terza stagione)

L'anno si chiude con What if...? e la sua attesissima, nonché ultima, stagione, in arrivo il 22 dicembre. Otto episodi, uno al giorno, ci porteranno nel multiverso Marvel esplorando versioni alternative dei nostri eroi preferiti - come Capitan America, The Winter Soldier, Hulk, Shang-Chi, Agatha Harkness e molti altri.

I grandi classici da guardare a Natale

Non è Natale senza i film Disney. E su Disney+ il catalogo è davvero infinito: il modo perfetto per riscoprire il fascino senza tempo dei grandi classici. Per una serata natalizia a tema Disney, non possiamo che consigliare A Christmas Carol con i suoi iconici fantasmi del Natale passato, presente e futuro.

Cerchi un film che ti faccia tornare bambino? Topolino e la magia del Natale è perfetto per rivivere la nostalgica atmosfera della stagione festiva. Impossibile, poi, non nominare La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo e Red e Toby nemiciamici, tre imperdibili classici che ben si prestano a una serata invernale. Aggiungiamo all'elenco anche un'uscita piuttosto recente: Frozen, perfetto per tutta la famiglia.

Potrai seguire tutte le nuove uscite e spulciare nel catalogo Disney+ soltanto abbonandoti alla piattaforma, che offre tre piani: Premium, disponibile a 13,99 euro al mese (oppure 139,90 euro all'anno, se vuoi risparmiare); Standard a 9,99 euro mensili (99,90 euro annui); Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, il più economico.

Tutti i contenuti sono inclusi senza costi aggiuntivi, puoi guardarli da qualsiasi dispositivo compatibile e senza alcun vincolo. Avrai infatti la possibilità di disdire l'abbonamento in qualsiasi momento. Dicembre su Disney+ è un mese imperdibile per gli amanti dello streaming: abbonati online in pochissimi minuti.

