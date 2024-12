NoLag VPN: è perfetta per giocare a CoD (e non solo) ed è anche in offerta

NoLag VPN è uno dei servizi più interessanti del settore delle VPN dedicate al gaming. Si tratta di un servizio VPN ricco di funzionalità e in grado di offrire un'esperienza utente davvero completa. NoLag VPN è anche particolarmente indicato per giocare ai titoli della serie Call of Duty, come il recente Black OpS 6, permettendo di evitare i cheater e di ottenere partite più semplici giocando contro i bot e ottenendo lobby "facili". La VPN è configurabile anche sulle console.

Sfruttando la promozione in corso, NoLagVPN può essere attivata con un prezzo ridotto a 4,90 euro al mese, scegliendo il piano annuale. In alternativa, è disponibile anche il piano mensile con un costo ridotto a 7,90 euro al mese. La VPN può essere "testata" grazie alla possibilità di sfruttare 7 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NoLagVPN.

Perché scegliere NoLag VPN

NoLag VPN è la soluzione giusta per accedere a una VPN per il gaming in grado di garantire un'esperienza utente completa. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare una connessione senza aumento di PING, senza calo di FPS e senza perdita di pacchetti, con prestazioni superiori rispetto ad altre VPN

. Questo risultato è ottenuto grazie alle particolari caratteristiche del servizio di NoLag VPN che riesce a reindirizzare solo una parte della connessione tramite un server VPN, offrendo tutti i vantaggi di una VPN tradizionale (come la possibilità di ottenere l'IP di un altro Paese) senza perdita di qualità durante le sessioni di gioco. Come suggerito dallo stesso servizio, chi non ha bisogno di una VPN specifica per il gaming, può valutare soluzioni alternative a NoLag VPN, che ha caratteristiche ideali, invece, per i videogiocatori.

Con l'offerta in corso è possibile risparmiare fino al 62% sull'attivazione di NoLag VPN. Il piano annuale, ad esempio, costa 4,9 euro al mese (-62%). C'è anche la possibilità di attivare il piano mensile, con un costo ridotto a 7,90 euro al mese (-39%). Il servizio include 7 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.