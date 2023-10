Node.js 21: tutte le novità

Gli sviluppatori del noto ambiente di runtime basato su JavaScript hanno reso disponibile Node.js 21. La nuova versione del progetto non sostituisce quella precedente che, al contrario, è destinata a diventare la release LTS (Long Term Support) di riferimento per gli sviluppatori. Per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento, le novità comprendono un'API fetch stabile, un test runner aggiornato. Presente anche il supporto sperimentale per un client WebSocket e un flag con cui impostare i file .js di default come moduli ECMAScript e non CommonJS.

L'API fetch

L'API fetch, probabilmente la feature più interessante di questo rilascio, è una soluzione impiegata diffusamente nelle moderne Web application per la gestione delle richieste asincrone di dati tramite promise JavaScript. La sua implementazione in Node.js ha subito dei ritardi ma con la versione 21 viene recuperato un bel po' di terreno rispetto ad un competitor come Deno che supporta l'API fetch già da qualche tempo.

In realtà tale interfaccia era utilizzabile Node.js già a partire dalla versione 18, anche tramite un modulo apposito. Questa volta però essa fa parte del core del runtime ed è da considerarsi stabile.

WebSocket ed ESM

Come anticipato, in Node.js 21 viene introdotto anche il supporto sperimentale per un client WebSocket. Niente di nuovo invece per quanto riguarda il lato server per il quale ci si dovrà ancora rivolgere ad un modulo. Il client è poi in fase di test e anche in questo caso per la fase di produzione sarà meglio attendere e sfruttare un modulo.

Interessante l'inizio della transizione verso ECMAScript come riferimento predefinito per i moduli. Ad oggi i file con .cjs e .js vengono manipolati come CommonJS, il nuovo flag cambia questo approccio basandosi su ECMAScript ma è ancora in fase sperimentale. Da segnalare inoltre che l'engine V8 è stato aggiornato alla release 11.8.

Node.js 20 diventa LTS

Gli sviluppatori di Node.js rilasciano una nuova versione ogni 6 mesi. Quelle con numero pari diventano diventano LTS, ciò non è possibile con quelle associate a numeri dispari. A tal proposito si ricorda che le release con numeri dispari servono per garantire un accesso immediato alle nuove funzionalità del progetto prima dell'arrivo di un altro rilascio di lungo periodo.

Node.js 20 introdusse ad esempio un Test Runner integrato nel core, e migliorato nella versione 21, anche se non tutte le sue funzionalità possono essere considerate stabili.