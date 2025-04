Niente più password dimenticate né violazioni dei dati con LastPass

Per non dimenticare più le password ed evitare le violazioni dei dati, il rimedio più efficace è un password manager premium, con accesso illimitato da qualsiasi dispositivo, l'utilizzo di una sola password e monitoraggio costante del dark web. Tra le migliori scelte in tal senso si annovera LastPass Premium, ora disponibile in prova gratuita per 30 giorni: al termine si può scegliere se rinnovare a 2,03 euro al mese, approfittando dello sconto del 30% sul piano annuale, oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Accesso illimitato da qualsiasi dispositivo, accesso di emergenza e condivisione delle password: questi sono i principali punti di forza della versione Premium di LastPass, uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato grazie al quale è possibile liberarsi dai rischi e dai problemi legati alle password stesse.

I vantaggi del password manager LastPass

LastPass è lo strumento ideale per tutte quelle persone che si dimenticano le loro password e sono costrette ogni volta a effettuare la procedura di recupero, con conseguente perdita di tempo. È il tool consigliato anche per quanti sono soliti usare password deboli o uguali proprio per non dimenticarsele, mettendo però così a repentaglio la sicurezza dei propri dati personali e quelli sensibili.

Il motivo è presto detto: dopo l'iscrizione a LastPass è sufficiente ricordarsi soltanto una password, chiamata anche come password master, attraverso cui completare la verifica del dispositivo in uso: in seguito alla verifica, poi, è possibile accedere alla cassaforte delle proprie password utilizzando il metodo di autenticazione senza password che si desidera.

Un ulteriore punto di forza di LastPass Premium è l'accesso da qualsiasi tipo di dispositivo, senza limiti, potendo contare sulla sincronizzazione automatica in ciascuno di loro.

L'offerta disponibile sul sito ufficiale di LastPass, che permette di aderire alla prova gratuita di 30 giorni del piano Premium, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

