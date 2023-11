NEXT by Crédit Agricole parla ai giovani: conto e carta a canone zero

Crédit Agricole mette al centro il pubblico under 35 con l'offerta NEXT, proponendo un conto corrente associato a una carta di debito Visa - il tutto a canone zero per i primi due anni. Un'iniziativa che promette di liberare i giovani da spese inutili, consentendo loro di gestire il proprio denaro senza dover temere costi nascosti.

Canone zero per due anni: una rivoluzione per i giovani

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre un'ampia esperienza d'uso. Puoi utilizzarla non solo nei tradizionali pagamenti in negozio, ma anche per effettuare transazioni online in modo sicuro. È, inoltre, compatibile con i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Tramite applicazione è possibile gestire ogni dettaglio della propria carta. Puoi metterla "in pausa" con un semplice tap in caso di smarrimento o furto, oppure di bloccarla immediatamente. Ma si possono anche modificare i limiti di spesa, attivare i pagamenti online e all'estero, visualizzare il proprio PIN in qualsiasi momento, ricevere notifiche istantanee sui movimenti e pagare in tempo reale senza conoscere l'IBAN del destinatario.

Inoltre, potrai anche richiedere un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato. A portata di app anche la chat con gli operatori, le FAQ e i numeri utili.

Crédit Agricole è più di una banca: è un partner finanziario che si rivolge ai giovani, offrendo loro strumenti all'altezza delle loro aspettative. Questo perché offre una gamma di prodotti in continua espansione ed è tra i gruppi bancari più solidi al mondo presente in ben 47 Paesi.

NEXT by Crédit Agricole è il conto corrente perfetto per i giovani sotto i 35 anni che vogliono approcciarsi alla loro prima esperienza bancaria: richiedi l'apertura direttamente online e ricevi anche la tua carta di debito Visa senza dover pagare alcun canone per ben due anni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.