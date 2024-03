Nexo: un conto perfetto per le criptovalute

Se sei già nel mondo delle criptovalute e sei interessato all'argomento, allora Nexo è ciò che fa al caso tuo. Parliamo di un'applicazione sicura e affidabile, in grado di darti la libertà che ti serve con una serie di servizi davvero eccezionali.

Nexo: un servizio a 360 gradi per le criptovalute

Le funzioni che Nexo mette a disposizione per chi apre il conto sono le seguenti: come prima cosa, puoi scegliere tra 70 asset digitali e pagare con carta o bonifico istantaneo. Su queste potrai guadagnare fino al 16% di interesse giornaliero, facendo crescere il tuo patrimonio senza nemmeno dover fare compravendita.

L'interfaccia dedicata di Nexo poi ti permetterà di fare scambio di criptovalute senza dover pagare commissioni, potendo acquistare o vendere istantaneamente (al prezzo desiderato) e senza difficoltà. Questo tuo portafoglio diventa poi anche una garanzia: con Instant Crypto Credit Lines infatti, potrai ottenere liquidità a tasso zero dando come garanzia le tue criptovalute, ricevendo denaro contante o in stablecoin da poter utilizzare.

A chiudere il pacchetto, la Nexo Card, una carta cripto a doppia modalità che potrete usare sia come carta di credito (con fino al 2% di cashback per ogni acquisto) o come carda di debito (per guadagnare fino al 13% annuo sui toi asset inattivi). Il modello di Nexo è poi sicuro al 100%: definito sostenibile dall'azienda stessa, utilizza un motore di rischio in tempo reale che permette di generare guadagni in modo sicuro. Per creare il tuo account, ti basterà inserire mail e password, accettare la verifica della mail, e poi verificare la tua identità: fatto questo, potrai subito usare il conto.

