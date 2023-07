Nexi XPay PRO, offerta imperdibile: ottieni canone azzerato per sempre

Nexi XPay Pro è un'avanzata soluzione di pagamento online, un potenziale nuovo alleato nel mondo degli incassi sicuri e convenienti. E ora offre una promozione da non perdere: canone mensile azzerato per sempre con una commissione di soli 1,4% + 0,24 euro a transazione. Si tratta di una tra le soluzioni più convenienti del settore, in questo momento.

Incassare in sicurezza e in qualsiasi modalità

XPay Pro ti offre la possibilità di incassare in modo sicuro, che tu stia gestendo le transazioni dal tuo sito web, tramite applicazione o dalle tue pagine social. Questa flessibilità è fondamentale per soddisfare le esigenze di qualsiasi attività online.

Uno dei principali vantaggi di XPay Pro è la velocità con cui gli incassi vengono accreditati. A differenza dei bonifici tradizionali, Nexi garantisce che gli incassi saranno accreditati il giorno lavorativo successivo al pagamento. Questo significa che avrai accesso immediato ai tuoi fondi, consentendoti di gestire al meglio la tua attività. Con XPay Pro, la gestione delle contestazioni e delle dispute è completamente gratuita, senza costi aggiuntivi nascosti. Nexi si impegna a fornirti un servizio completo e trasparente, offrendoti il supporto necessario per risolvere qualsiasi problema tramite assistenza clienti dedicata in lingua italiana.

Ma quali sono le funzionalità avanzate progettate per gli esercenti? Menù di reportistica avanzata per visualizzare le transazioni in tempo reale e di profilare i tuoi clienti, gestione degli incassi, annullamenti, rimborsi e pagamenti ricorrenti in modo efficiente e semplice, servizio "Boost" per aumentare gli incassi e migliorare l'esperienza d'acquisto. A proposito di "Boost": questo innovativo strumento utilizza sistemi intelligenti di Transaction Risk Analysis (TRA) per garantire un pagamento rapido e sicuro. Inoltre, la tokenizzazione evoluta aumenta il tasso di accettazione dei pagamenti ricorrenti.

XPay Pro ti offre la possibilità di accettare oltre trenta metodi di pagamento diversi. Oltre ai circuiti internazionali come Mastercard, Maestro e Visa, potrai integrare anche metodi di pagamento mobile come Google Pay e Apple Pay. Inoltre, potrai accettare pagamenti tramite servizi popolari come Amazon Pay, Paypal, Alipay, Giropay, MyBank, Skrill e molti altri. Con la modalità di pagamento pay-by-link Plus inclusa nell'abbonamento, potrai persino accettare pagamenti senza un sito e-commerce, semplicemente condividendo un link di pagamento con i tuoi clienti tramite SMS, e-mail o chat.

La sicurezza è una priorità assoluta per Nexi. XPay Pro è conforme ai più avanzati protocolli di sicurezza, utilizzando un sistema evoluto che prevene le frodi in tempo reale. Puoi quindi essere certo che le transazioni effettuate sono protette al massimo livello. Approfitta dell'offerta speciale e sottoscrivi Nexi XPay Pro: otterrai canone azzerato per sempre e commissione davvero competitiva di soli 1,4% + 0,24 euro per transazione.

