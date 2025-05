Nexi: il POS per le PMI italiane

Nel mondo dei piccoli esercenti, liberi professionisti e attività in mobilità, avere uno strumento semplice, economico e sicuro per accettare pagamenti digitali è diventato fondamentale. Nexi Mobile POS risponde esattamente a queste esigenze: è un terminale compatto, leggero e sempre connesso, pensato per incassare ovunque, con la comodità dello smartphone.

Nessun canone mensile, attivazione una tantum

Nexi Mobile POS è disponibile a soli 29€ (IVA inclusa), senza costi ricorrenti mensili. Un’opportunità accessibile per chi vuole iniziare ad accettare pagamenti elettronici senza gravare sul bilancio dell’attività.

Commissioni trasparenti e vantaggi sui piccoli importi

La tariffazione è semplice e chiara: commissione fissa all’1,89% su tutte le transazioni effettuate con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT®.

Inoltre, grazie all’iniziativa Micropagamenti Nexi, tutte le transazioni fino a 10€ sono esenti da commissioni fino al 30 giugno 2025 (per esercenti con fatturato inferiore a 400.000 €).

Accredito veloce, senza cambiare banca

I pagamenti ricevuti vengono accreditati entro un giorno lavorativo direttamente sul proprio conto corrente, senza l’obbligo di aprire un nuovo conto. Basta avere un IBAN italiano.

Pagamenti anche a distanza con Pay- by- Link

Grazie al servizio Pay-by-Link, è possibile inviare un link di pagamento al cliente via SMS, email o social, e incassare anche a distanza. Una soluzione perfetta per chi effettua consegne o servizi fuori sede.

App Nexi POS e strumenti per la gestione completa

L’app gratuita Nexi POS permette di collegare lo smartphone al terminale in pochi secondi. Attraverso la piattaforma Nexi Business, disponibile via web e app, è possibile monitorare le transazioni, gestire i rimborsi e accedere a tutti i report dell’attività.

Programma Protection Plus e bonus fiscale

Incluso nel servizio anche il programma Protection Plus, che supporta l’esercente nella certificazione PCI-DSS, necessaria per operare in sicurezza con i circuiti internazionali. Inoltre, è previsto un credito d’imposta del 30% sulle commissioni sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nexi Club: vantaggi e premi esclusivi

Con Nexi Mobile POS si accede anche a Nexi Club, il programma fedeltà che premia gli esercenti con esperienze esclusive, sconti e consigli per far crescere l’attività. Per conoscere l'offerta completa di Nexi clicca qui.

