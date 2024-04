Netplan 1.0 rilasciato con supporto simultaneo WPA2 e WPA3

Dopo più di sette anni di sviluppo, Netplan di Canonical, l’utility per configurare facilmente la rete su sistema Linux, è stata aggiornata alla versione 1.0. Si tratta di una versione importante che introduce nuove entusiasmanti funzionalità. I punti salienti di Netplan 1.0 includono il supporto per l'utilizzo simultaneo dei protocolli di sicurezza WPA2 e WPA3. Non manca poi il supporto per l'utilizzo simultaneo delle password PSK ed EAP, il supporto Mellanox VF-LAG per la rete SR-IOV ad alte prestazioni. Infine, sono state aggiunte nuove impostazioni hairpin e port-mac-learning per tunnel VXLAN con FRRouting. Netplan 1.0 introduce anche un nuovo sottocomando netplan status –diff per trovare differenze tra configurazione e stato del sistema. Infine, è incluso anche il supporto per identificare i membri bridge/bond/vrf, per il protocollo di sicurezza WPA3-Enterprise e per i metodi di autenticazione LEAP ed EAP-PWD.

Netplan 1.0: le altre novità della nuova versione

Netplan ora viene fornito con un'API libnetplan1 stabile che non contiene più codice legacy. Ciò aumenterà la manutenibilità della base di codice di Netplan in futuro. In questa versione sono state aggiunte anche ulteriori impostazioni per la porta del bridge, insieme a una documentazione molto migliorata e numerose correzioni di bug. Netplan 1.0 include inoltre più funzionalità rispetto alla versione utilizzata in Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish). Tra queste vi sono il supporto per la gestione di nuovi tipi di interfacce di rete come veth, dummy, VXLAN, VRF o InfiniBand (IPoIB) e l'integrazione con NetworkManager su sistemi desktop. L’utility ha inoltre apportato una migliore coerenza tra i renderer backend supportati come systemd-networkd e NetworkManager. Ciò è stato possibile abbinando le interfacce di rete fisica agli indirizzi MAC permanenti quando si utilizza l'impostazione match.macaddress. Inoltre, è stata inclusa una nuova funzionalità di offload dell'hardware per reti ad alte prestazioni.

Netplan 1.0 è stato rilasciato il 29 febbraio. Tuttavia, Canonical afferma che l’utility sarà disponibile per di default nella prossima serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), in uscita il 25 aprile 2024. Netplan 1.0 sarà anche disponibile nella prossima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 13 “Trixie”, che dovrebbe vedere la luce a giugno o luglio 2024.