Netgear: scovata grave vulnerabilità in alcuni router

Nel corso degli ultimi giorni, Netgear ha informato di reso disponibili tutta una serie di aggiornamenti per i suoi router necessari per la risoluzione di una vulnerabilità considerata particolarmente grave che va a riguardare vari modelli della serie Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) e Wireless AC.

Netgear: grave falla su svariati modelli

Andando più in dettaglio, si tratta di un problema di overflow del buffer di pre-autenticazione, il quale può portare all'arresto anomalo del servizio e all'esecuzione di codice arbitrario.

Considerando il fatto che la vulnerabilità può essere adoperata in attacchi a bassa complessità senza che sia necessaria alcun tipo di interazione o autorizzazione da parte dell'utente, Netgear ha esortato tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo parte delle serie sopra indicate ad effettuare l’aggiornamento dello stesso il prima possibile, scaricando e installando l’ultimo firmware rilasciato.

Il firmare può essere recuperato mediante la sezione dedicata al supporto del sito Web di Netgear, inserendo il numero del modello del router posseduto per accedere alla rispettiva sezione per il download. Verrà poi mostrato un elenco di risorse scaricabili, tra le quali c'è pure l'ultimo firmware disponibile. Nelle note di rilascio sono presenti le istruzioni per eseguire l’aggiornamento.

Per evitare di andare incontro a minacce informatiche che potrebbero derivare dall’uso di falle di questo tipo, è bene proteggere i propri dispositivi con un buon software antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che tra l’altro è fruibile su tutti i più diffusi sistemi operativi.

