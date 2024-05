Netflix: non sarà più possibile la visione offline su alcuni device

Brutte notizie per gli utenti di Netflix su Windows 10 e 11: la piattaforma di streaming ha annunciato che un prossimo aggiornamento eliminerà la possibilità di scaricare film, serie TV e altri programmi per la visione offline sui PC. Questa decisione è stata confermata da diverse fonti, tra cui notifiche nelle app sugli smartphone degli utenti e la documentazione ufficiale di Netflix.

La motivazione dietro questa scelta non è stata chiaramente spiegata, ma Netflix ha sottolineato che l'aggiornamento includerà diverse novità, come la possibilità di guardare eventi in diretta, una migliore qualità dello streaming e la compatibilità con i piani con pubblicità. Questo cambiamento avrà un impatto significativo sugli utenti, specialmente per coloro che viaggiano frequentemente in aereo o si trovano spesso in zone con scarsa connessione internet. Una funzionalità sicuramente comoda e con la cui assenza, adesso, in molti si troveranno a dover fare i conti.

Netflix: l'addio alla visione offline avrà delle ripercussioni negative su chi viaggia spesso... e non solo

La possibilità di scaricare contenuti in anticipo per la visione offline era una funzione molto apprezzata che ora sarà disponibile solo su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Molti hanno espresso il loro malcontento sui social media e sui forum online. Alcuni temono che questa mossa possa preludere alla futura rimozione della stessa funzione anche dai dispositivi mobili, mentre altri sperano che Netflix possa riconsiderare la sua decisione. Attualmente, non è chiaro se Netflix intenda rivedere questa scelta.

L'azienda non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni e l'aggiornamento che rimuoverà i download offline è previsto per le prossime settimane. Resta da vedere se Netflix offrirà alternative valide per compensare questa perdita. In caso contrario, gli utenti di Windows che dipendono dai download offline potrebbero dover considerare di passare a servizi di streaming alternativi che ancora offrono questa funzionalità.