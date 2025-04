Netflix introduce i sottotitoli solo dialoghi per una visione più personalizzata

Netflix sta introducendo una funzione innovativa che rivoluziona l'uso dei sottotitoli, offrendo un'opzione più snella e focalizzata sui soli dialoghi. Con questa nuova modalità, tutte le descrizioni audio, come "[telefono che vibra]" o "[musica drammatica in crescendo]", vengono eliminate, lasciando spazio esclusivamente alle parole pronunciate dai personaggi. Questa innovazione mira a migliorare l'esperienza di visione degli utenti, rispondendo a un bisogno crescente tra gli abbonati.

Al momento, questa opzione è disponibile solo per i contenuti in lingua inglese e per i nuovi titoli originali della piattaforma. Il debutto è previsto con la quinta stagione di "You", mentre Netflix ha confermato, tramite il portavoce Dorian Rosenburg, che sono in corso studi per estendere questa funzionalità anche al catalogo esistente. La scelta riflette un impegno costante dell'azienda verso una maggiore personalizzazione dell'esperienza di visione.

Negli Stati Uniti, circa il 50% delle visualizzazioni avviene con i sottotitoli attivati, un dato che evidenzia l'importanza di questa funzione. Le ragioni di questo fenomeno includono dialoghi a basso volume, audio compressi e la necessità di mantenere il volume basso per non disturbare chi si trova nelle vicinanze. Questa nuova modalità rappresenta una risposta concreta a tali esigenze, migliorando l'accessibilità e il comfort per gli spettatori.

Come accedere a questa nuova funzione

Per accedere a questa opzione, gli utenti devono selezionare la scheda "English" nel menu linguistico durante la visione e scegliere l'opzione "English", mentre la versione completa con indicazioni audio rimarrà disponibile come "English (CC)". Questa soluzione permette una maggiore flessibilità e adattabilità, garantendo che ogni spettatore possa personalizzare la propria esperienza secondo le preferenze personali.

Oltre a questa innovazione, Netflix ha recentemente ampliato le opzioni linguistiche per sottotitoli e doppiaggi, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore dello streaming. L'obiettivo è offrire un servizio sempre più su misura per le diverse esigenze culturali e linguistiche degli abbonati. Questo approccio non solo migliora l'esperienza di visione, ma rafforza anche l'immagine del brand come piattaforma inclusiva e orientata all'utente.