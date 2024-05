Netflix entra nel mondo della pubblicità: sfida aperta a Google e Amazon

Netflix sta accelerando il suo ingresso nel settore della pubblicità con il lancio di una nuova piattaforma e l'espansione delle sue partnership per l'acquisto di annunci. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo per l'azienda, che finora si è affidata a partner esterni come Microsoft per la gestione della pubblicità. Con lo sviluppo della propria tecnologia pubblicitaria, Netflix intende avere un maggiore controllo sulle esperienze pubblicitarie per i suoi 270 milioni di abbonati.

La decisione di creare una piattaforma pubblicitaria interna permette a Netflix di personalizzare e migliorare la qualità degli annunci proposti, rendendoli più mirati e coinvolgenti. L'obiettivo è di integrare la pubblicità in modo non invasivo, mantenendo alta la qualità dell'esperienza di fruizione dei contenuti. Tra le innovazioni che Netflix potrebbe introdurre vi sono le "campagne episodiche", un formato pubblicitario che racconta una storia attraverso una serie di annunci collegati.

L'espansione delle partnership per l'acquisto di pubblicità è un altro passo cruciale nella strategia di Netflix. The Trade Desk, Display & Video 360 di Google e Magnite sono stati aggiunti ai partner esistenti, offrendo agli inserzionisti un'ampia gamma di opzioni per l'acquisto di pubblicità su Netflix. Questo ampliamento delle partnership consente a Netflix di attrarre una maggiore varietà di inserzionisti.

Netflix: un nuovo piano con pubblicità in arrivo?

Il piano con pubblicità di Netflix ha già dimostrato di essere popolare, con 40 milioni di utenti attivi mensili a livello globale che hanno scelto questa opzione più economica. Questo successo evidenzia l'accettazione, da parte degli abbonati per un'opzione di abbonamento che includa anche la pubblicità, offrendo al contempo un'opportunità significativa per gli inserzionisti di raggiungere un vasto pubblico.

L'obiettivo di Netflix è creare un ecosistema pubblicitario redditizio e rispettoso dell'utente, che offra valore agli inserzionisti senza compromettere l'esperienza di fruizione per gli abbonati.

Sebbene Netflix non abbia ancora rivelato tutti i dettagli del suo nuovo sistema pubblicitario, è probabile che nei prossimi mesi vengano rilasciate ulteriori informazioni su formati, prezzi e strategie di targeting. Si tratta di un'iniziativa sicuramente interessante, il cui successo sarà decretato sì dal guadagno dell'aziende con gli inserzionisti e altresì dalla reazione dell'utenza.