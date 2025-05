Netflix è pronta a introdurre una pubblicità generata dall'AI durante la fruizione dei contenuti

Guardare una serie TV su Netflix e vedere annunci pubblicitari che non solo interrompono ma coinvolgono attivamente lo spettatore: questa è la rivoluzione che la piattaforma vuole mettere in attio entro il 2026. Gli annunci interattivi e quelli in pausa, generati dall’AI generativa, rappresentano una nuova frontiera per il settore dello streaming, come annunciato durante il secondo meeting annuale con gli inserzionisti.

Il punto di vista di Amy Reinhard

Secondo Amy Reinhard, presidente della divisione pubblicitaria di Netflix, gli spettatori prestano agli annunci durante la visione lo stesso livello di attenzione riservato ai contenuti principali. Questa osservazione ha spinto la piattaforma a esplorare nuovi formati pubblicitari, come gli annunci in pausa, già testati nel luglio 2024. Questi sono pensati per offrire un’esperienza meno invasiva ma più efficace, integrando la tecnologia avanzata per garantire un impatto maggiore e personalizzato.

Dal lancio del piano con pubblicità nel novembre 2022, Netflix ha ottenuto risultati straordinari: ben 94 milioni di abbonati hanno scelto questa opzione, con un incremento del 34% in meno di un anno. Questo segmento rappresenta ormai quasi un terzo della base utenti totale della piattaforma, che conta 300 milioni di abbonati globalmente. Con un costo di soli 8 dollari al mese, il piano pubblicitario è preferito da circa la metà dei nuovi iscritti, rispetto ai 18 dollari richiesti per i piani senza interruzioni pubblicitarie.

L'adozione dell'AI generativa

L’adozione dell’AI generativa nella creazione degli annunci è un elemento distintivo. Questa tecnologia consente di personalizzare i messaggi pubblicitari e aumentare l’interattività, migliorando così l’esperienza sia per gli utenti che per gli inserzionisti. Gli annunci non sono più semplici interruzioni, ma diventano parte integrante del viaggio di intrattenimento dell’utente.

La competizione nel settore dello streaming è in continua crescita, con molte piattaforme che cercano di innovare per attirare e mantenere gli abbonati. Tuttavia, Netflix si distingue per la sua capacità di combinare analisi dei dati e tecnologie avanzate. L’integrazione dell’AI generativa è una scelta strategica per ottimizzare il ritorno sugli investimenti pubblicitari, offrendo contenuti dinamici e su misura per il pubblico.