Netflix a prezzo ridotto: è possibile grazie all'offerta combinata con Sky

L'offerta combinata che unisce Sky TV e Netflix, in questo momento, è la soluzione più completa tra le offerte Pay TV. Il bundle include tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (le serie TV, gli show, i documentari, i programmi di informazione) oltre che tutti i contenuti di Netflix, con il piano Base senza pubblicità e la possibilità di passare al piano Standard oppure al piano Premium semplicemente pagando la differenza.

Il costo dell'offerta combinata Sky e Netflix è di 19,90 euro al mese. Considerando che Sky TV costa 14,90 euro al mese se attivato singolarmente, in questo momento è possibile accedere a Netflix con una spesa di 5 euro al mese. Come detto in precedenza, è possibile passare a Netflix Standard (+4 euro al mese) oppure a Netflix Premium (+8 euro al mese).

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto per accedere al sito ufficiale di Sky. Per attivare l'offerta con Netflix Standard o Premium basta scorrere la pagina verso il basso, fino a trovare l'opzione desiderata.

Sky e Netflix: costo ridotto per un'offerta davvero conveniente

Il costo di Sky e Netflix insieme è, quindi, di 19,90 euro al mese. L'offerta dura 18 mesi e non ci sono vincoli una volta terminato il periodo promozionale. L'utente sarà libero di cambiare offerta con Sky o di interrompere l'abbonamento, senza costi.

Sky TV costa, se attivato singolarmente, 14,90 euro al mese. Di conseguenza, l'offerta combinata Sky e Netflix consente l'accesso a Netflix con i seguenti costi:

+5 euro al mese per Netflix Base senza pubblicità (invece di 7,99 euro al mese)

al mese per (invece di 7,99 euro al mese) +9 euro al mese per Netflix Standard (invece di 12,99 euro al mese)

al mese per (invece di 12,99 euro al mese) +13 euro al mese per Netflix Premium (invece di 17,99 euro al mese)

Il risparmio è, quindi, sempre garantito. Per accedere subito all'offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Per attivare l'offerta con Netflix Standard o Premium è sufficiente scorrere la pagina verso il basso fino a trovare l'offerta giusta.

