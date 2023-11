NeN Black Friday: fino a 96 euro di sconto su Luce e Gas

Con il Black Friday attualmente in atto anche NeN mette a disposizione una promozione ad hoc. Grazie al NeNvenuto, una forma di ringraziamento per aver scelto questo fornitore hai ben 4 euro mensili di sconto per 12 mesi. In sostanza, per ogni fornitura che decidi di passare puoi ricevere un massimo di 96 euro di riduzione in bolletta.

Questo gestore di Luce e Gas offre la materia prima con un prezzo bloccato per 12 mesi. NeN è infatti un fornitore in abbonamento, differente da tutti gli altri presenti nel mercato energetico.

NeN Black Friday: i dettagli della PROMO

Come funziona NeN? In pratica, una volta caricata la tua bolletta, un addetto recupera i consumi dell'ultimo anno e altri dati relativi alla tua fornitura, applica il prezzo NeN (bloccato per 1 anno), include tutti i costi accessori che non dipendono dal gestore e divide il totale per 12 rate.

I prezzi di Luce e Gas che vengono bloccati per il primo anno, sono davvero molto interessanti. Vediamoli:

Gas: 0,72 €/Smc

Luce: 0,198 €/kWh con perdite di rete incluse

Per ciascuna fornitura è previsto un contributo fisso annuo di 96 euro sia per la Luce che per il Gas. Inoltre, l'energia elettrica di NeN deriva da fonti rinnovabili dislocate nel territorio nazionale.

Questo fornitore ci tiene tantissimo alla trasparenza. Infatti, non aggiunge alcun costo extra alla bolletta. Passare a qualsiasi fornitore, grazie al Mercato Libero, non ha alcun costo.

Le offerte di NeN sono anche disponibili per clienti con Partita IVA. Per consultarle puoi dare un occhio al bottone qui sotto.

Costi ed altro

Non sono previsti costi di attivazione per entrare in fornitura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.