NBA 2K24 per Nintendo Switch (Amazon Edition): grafica super per un gioco da brividi

Il videogioco NBA 2K24 per Nintendo Switch, nella versione Amazon Edition, è in offerta a tempo su Amazon a 46,19 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 51,80 euro). La disponibilità dell'articolo è immediata, questo significa che completando l'ordine oggi si riceverà a casa entro questo fine settimana.

La grafica da togliere il fiato, la possibilità di far rivivere i grandi eroi del basket, e le diverse novità introdotte rispetto alle versioni precedenti sono le caratteristiche chiave del gioco NBA 2K24 (Amazon Edition) per Nintendo Switch. In definitiva, il miglior gioco di pallacanestro per console oggi disponibile sul mercato.

NBA 2K24 per Nintendo Switch in offerta a tempo su Amazon

Con il nuovo NBA 2K24 gli appassionati di basket che giocano con la console Nintendo Switch hanno trovato il loro titolo definitivo. Si può scegliere tra una serie infinite di modalità (Il mio giocatore, La mia carriera, La mia Nba e Gioca Ora), ognuna delle quali ha un qualcosa di speciale.

Ad accomunarle c'è la grafica incredibilmente realistica, grazie alla quale è possibile sperimentare un gameplay di altissimo livello. Un'altra novità importante è PROPlay, una tecnologia rivoluzionaria che va a introdurre i filmati reali NBA nel gioco.

Infine, per tutti coloro che piangono ancora la scomparsa di Kobe Bryant, il nuovo titolo dà la possibilità di ricreare le prestazioni più dominanti che Black Mamba ha regalato ai suoi tifosi e a chiunque sia innamorato del basket.

NBA 2K24 per Nintendo Switch, nella versione Amazon Edition, è in offerta a soli 46,19 euro su amazon.it. Per tutti gli utenti Prime la consegna è gratuita, essendo un articolo venduto e spedito da Amazon.

