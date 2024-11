Navigazione sicura: perché scegliere una VPN è fondamentale per la privacy

Una VPN non è soltanto un semplice servizio che permette di bypassare le restrizioni geografiche per avere accesso ai propri contenuti preferiti. Un servizio VPN è qualcosa di più. Una navigazione sicura ad esempio, grazie alla quale è più semplice mantenere i propri file privati e lontani da occhi indiscreti.

Ed è quanto offre la VPN di Surfshark, che per soddisfare le esigenze della più ampia fetta di pubblico possibile propone tre diversi piani: Starter, One e One+. Grazie all'attuale promozione del Black Friday, che durerà fino al 2 dicembre, si può attivare una VPN di livello premium a 1,99 euro al mese, con sconti fino all'87%, 4 mesi extra di servizio in regalo e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo in corso bisogna collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di Surfshark.

L'offerta del Black Friday per i piani VPN di Surfshark

Al giorno d'oggi la navigazione sul web espone a numerosi rischi. Tra questi si annoverano attacchi hacker, violazioni di dati e ransomware. E se si vuole dunque proteggere la propria connessione, la scelta ideale è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che rende anonima la navigazione in Internet.

La VPN di Surfshark protegge gli utenti connessi online 24 ore su 24, sette giorni su sette, qualunque sia la propria posizione. Presenta inoltre un'interfaccia intuitiva e semplice, così da venire incontro anche alle persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia e, più nello specifico, con la VPN.

Il servizio VPN di Surfshark è incluso in tutti e tre i piani: Starter, One e One+, a partire da 1,99 euro al mese.

Con il piano Surfshark One si aggiunge anche una protezione antivirus in tempo reale 24 ore su 24, più tutta una serie di prodotti per la cybersecurity come Alert (avvisa gli utenti quando le loro informazioni personali sono state violate) e Alternative ID (genera nomi, e-mail e numeri di telefoni fake per mascherare i propri dati di contatto).

Infine, con Surfshark One+ si ottiene anche Incogni, il tool che permette di rimuovere i propri dati personali dal web in modo efficace.

Maggiori informazioni su ciascun piano e i loro prezzi per il Black Friday a questa pagina del sito Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.