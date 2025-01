Navigazione sicura per i più piccoli: scopri Kaspersky Safe Kids

In un mondo sempre più connesso, garantire una navigazione sicura ai più piccoli è fondamentale. Kaspersky Safe Kids è uno strumento di parental control progettato per aiutare i genitori a proteggere i propri figli durante l’utilizzo di dispositivi digitali, offrendo un’ampia gamma di funzionalità per garantire un’esperienza sicura e controllata. Attualmente, è disponibile con un’offerta esclusiva: il piano annuale è scontato a 21,99€, invece di 27,99€. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per garantire una protezione digitale efficace a un prezzo vantaggioso.

Le funzionalità principali di Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids consente di monitorare le attività online e offline dei bambini, intervenendo dove necessario per proteggerli da contenuti inappropriati. Tra le sue principali caratteristiche:

Tracciamento GPS : scopri in qualsiasi momento dove si trovano i tuoi figli grazie alla localizzazione in tempo reale;

: scopri in qualsiasi momento dove si trovano i tuoi figli grazie alla localizzazione in tempo reale; Filtri web avanzati : nasconde contenuti inappropriati e permette una navigazione sicura su Internet;

: nasconde contenuti inappropriati e permette una navigazione sicura su Internet; Monitoraggio delle app e del tempo online : gestisce il tempo trascorso sui dispositivi e limita l’accesso a specifiche applicazioni;

: gestisce il tempo trascorso sui dispositivi e limita l’accesso a specifiche applicazioni; Avvisi sullo stato del dispositivo : ti notifica quando la batteria del dispositivo del bambino è in esaurimento;

: ti notifica quando la batteria del dispositivo del bambino è in esaurimento; Pianificazione dell’utilizzo: aiuta i bambini a sviluppare abitudini digitali sane, impostando limiti di tempo per l’utilizzo delle app e dei dispositivi.

Con un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate, Kaspersky Safe Kids offre ai genitori il controllo e la tranquillità di cui hanno bisogno. È una soluzione completa per proteggere i bambini dai rischi del mondo digitale, promuovendo al contempo abitudini responsabili.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: visita il sito ufficiale di Kaspersky e approfitta dell’offerta per iniziare a proteggere i tuoi figli con Kaspersky Safe Kids. La sicurezza digitale dei più piccoli non è mai stata così semplice.

