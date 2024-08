Navigazione anonima e privacy online: Surfshark a soli 2,19 euro al mese

È ufficiale: Surfshark sta facendo impazzire gli appassionati della navigazione anonima con una nuova, irresistibile offerta. Questa VPN, già apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e la velocità dei server, ora propone sconti fino all'86% sui piani da due anni. In aggiunta ci sono tre mesi gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Offerta dedicata alla navigazione anonima: scopri Surfshark

La promozione di Surfshark include tre piani pensati per ogni esigenza. Partiamo dal piano Starter, che costa solo 2,19 euro al mese per 24 mesi. Questo pacchetto comprende il servizio VPN oltre al blocco molto efficiente di annunci pubblicitari e cookie. Bye bye fastidiosi pop-up.

Se desideri un livello superiore di protezione, c'è il piano One, disponibile a 2,69 euro al mese. Con questo pacchetto, avrai un antivirus attivo 24/7 e funzionalità extra per una sicurezza ancora più affidabile. Non solo navigherai in anonimato, ma lo farai anche senza alcuna preoccupazione per eventuali virus o attacchi.

Desideri il massimo della protezione? Il piano One+ fa al caso tuo. A 4,29 euro al mese, oltre ai vantaggi degli altri piani, include il servizio Incogni. Si tratta di un tool che elimina definitivamente le fastidiose chiamate e messaggi spam. Finalmente, puoi rispondere al telefono senza timore. Approfittare di questa offerta di Surfshark è semplicissimo. Basta visitare il sito ufficiale e scoprire tutto ciò che serve per iniziare a navigare in modo sicuro e anonimo.

Insomma, navigazione anonima e protezione online non sono mai state così accessibili. Con Surfshark, puoi goderti tutto il web senza preoccupazioni e senza spendere una fortuna. E diciamocelo, chi non ne avrebbe bisogno?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.