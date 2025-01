Naviga senza limiti con Fastweb che unisce la fibra ultraveloce e la SIM con il 5G

Come sarebbe la giornata se, ovunque ti trovassi, potessi avere accesso sempre a una connessione ultraveloce? Iniziare a guardare un episodio di una serie TV a casa e poi proseguirlo in treno, alla fermata dell’autobus, nella sala d’attesa del medico o in qualsiasi luogo ti trovi? Con l’offerta di Fastweb tutto questo non solo è possibile ma è accessibile a un prezzo estremamente conveniente: scopri l’offerta Fastweb Casa Light + Mobile.

Fibra ultraveloce e 5G in un’unica grande offerta

Con Fastweb puoi avere a casa la fibra ultraveloce, l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione, i corsi della Fastweb Digital Academy, le chiamate a consumo a 27,95€ al mese. Con Fastweb Mobile, invece, 150 GB di traffico dati anche in 5G, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e attivazione e spedizione della SIM gratuita a 7,95€.

Attivando insieme le due offerte il costo della linea Fastweb Casa Light scende ulteriormente a 23,95€ al mese massimizzando i guadagni per un’offerta completa e conveniente per una navigazione sempre alla massima velocità.

Quando si è in mobilità si fa riferimento alla rete Fastweb che mette a disposizione anche il 5G, mentre a casa si sfrutta non solo la fibra ottica, ma anche le prestazioni del router Internet Box NeXXt One con il WiFi 6. Un router di ultima generazione che include l’amplificatore Wi-Fi con Alexa Integrata per avere l’accesso alla connessione con una copertura perfetta in ogni abitazione, anche quella più grande. Inoltre il router include anche sistemi avanzati per assicurare a ogni dispositivo connesso la sicurezza di navigare protetti da virus, adware, spyware, ransomware, campagne di phishing e malware.

Attiva ora Fastweb Casa Light + Mobile a 31,90€ al mese con la possibilità di cambiare idea entro 30 giorni r richiedere la disattivazione della linea fissa ottenendo il rimborso completo dei costi sostenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.