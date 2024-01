Nascondi la tua cronologia (e non solo) con Atlas VPN: 86% di sconto

Atlas VPN è una tra le VPN più complete, sicure e convenienti: grazie alla promozione attiva, infatti, avrai l'opportunità di risparmiare l'86% se scegli di sottoscrivere il piano biennale a soli 1,54 euro al mese.

Ecco i motivi per cui scegliere Atlas VPN

Ma quali sono i vantaggi di Atlas VPN? Oltre ai server ottimizzati per lo streaming, che eliminano qualsiasi problema legato alle prestazioni di riproduzione, avrai accesso a larghezze di banda illimitate che mantengono la tua connessione sempre veloce e privata.

La crittografia avanzata di cui dispone, infatti, impedisce a chiunque di spiare le tue attività online. Tra gli standard di sicurezza a cui Atlas VPN si affida impossibile non citare AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. I tunnel realizzati da WireGuard, inoltre, garantiscono una protezione extra.

Altri vantaggi del servizio sono il blocco malware, che ti protegge da siti web dannosi e potenziali phishing, monitoraggio completo delle violazioni online con il Data Breach Monitor e le funzioni SafeSwap e MultiHop+. Inoltre, Atlas VPN mette a disposizione oltre 1.000 server in tutto il mondo, per garantirti velocità e stabilità di connessione.

Con una politica rigorosa no-log, Atlas VPN si impegna a tutelare la tua privacy. Nessuna informazione sulle attività degli utenti, query DNS o altri dati che possano essere associati agli utenti vengono raccolti. Atlas VPN è disponibile su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Ottieni subito uno sconto dell'86% sottoscrivendo un piano biennale a soli 1,54 euro al mese, disponibile per un periodo di tempo limitato. Non sei sicuro se Atlas VPN è la scelta giusta per te? Provalo e, se non dovessi essere soddisfatto, potrai richiedere un rimborso completo entro 30 giorni.

