Spendi meno in vacanza: usa questa VPN per viaggiare risparmiando

Con l'avvicinarsi della bella stagione, è tempo di pianificare le vacanze estive. Sapevi che esiste un modo per risparmiare su voli e hotel del tuo prossimo viaggio? Parliamo di una VPN, un servizio assolutamente sicuro e legale che ti permette di spendere meno per le tue prenotazioni.

Un ottimo provider è PrivateVPN, servizio che ha fornito anonimato a migliaia di utenti negli ultimi 15 anni di attività. Grazie all'offerta speciale in corso puoi ottenere 12 mesi di servizio, più altri 24 extra, al prezzo promozionale di 2,08 euro al mese con uno sconto dell'85%.

Come ottenere tariffe più convenienti con una VPN

Perché hai bisogno di una VPN in viaggio e come fare per risparmiare sulle prenotazioni di voli e hotel? Andiamo con ordine: tutta la nostra vita, ormai, passa attraverso i nostri dispositivi smart. Gestione dei servizi, pagamenti, prenotazioni. Utilizzare una VPN quando parti per le tue vacanze significa portati un valido alleato nella sicurezza di tutti i tuoi dati sensibili.

Un potenziale rischio, infatti, sono le reti Wi-Fi pubbliche: risorsa essenziale, specialmente se non abbiamo un piano dati attivo, ma anche terreno fertile per hacker e malintenzionati. PrivateVPN crea un tunnel crittografato che connette il tuo dispositivo alla rete Internet, così le informazioni che ci passano attraverso rimarranno sempre al sicuro da occhi indiscreti.

Arriviamo alla domanda clou: come risparmiare su voli e hotel? Le compagnie aeree, così come le principali piattaforme di prenotazione per alloggi, offrono spesso prezzi differenti a seconda del Paese di provenienza del consumatore.

Per questo motivo utilizzando PrivateVPN per accedere a questi siti web e connettendoti a uno dei tanti server distribuiti in 63 Paesi, puoi "ingannare" i siti web facendo credere loro che ti trovi in una nazione diversa. In questo modo potrai accedere a tariffe potenzialmente più convenienti.

PrivateVPN fa tutto questo: instrada i dati del tuo dispositivo attraverso i suoi server VPN, mascherando il tuo indirizzo IP effettivo e proteggendo i tuoi dati con una crittografia di alto livello. A ciò si aggiungono larghezza di banda e velocità illimitate, fino a 6 dispositivi connessi e garanzia di rimborso completo entro 30 giorni.

La promozione in corso è un'altra ottima occasione per risparmiare: ben 36 mesi di servizio scontati dell'85%. Il prezzo finale, infatti, è di soli 2,08 euro al mese.

