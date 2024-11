Napoli - Roma: orario, formazioni e come vederla su DAZN con la promo Black Friday

Uno dei big match della nuova giornata di Serie A è Napoli - Roma, in programma oggi, domenica 24 novembre, a partire dalle 18. La sfida rappresenta un test importantissimo per entrambe le squadre, con il Napoli che punta a mantenere la sua posizione in cima alla classifica e la Roma che, dopo il cambio di allenatore, cerca una svolta della sua stagione affidando le sue speranze di rilancio a Claudio Ranieri, chiamato all'ennesima impresa della sua carriera.

La sfida sarà trasmessa in diretta da DAZN: fino alla mezzanotte di oggi è possibile sfruttare la promo Black Friday della piattaforma che garantisce uno sconto sul piano Standard, in tutte e tre le sue versioni. Il piano mensile è scontato fino a 14,90 euro al mese per 3 mesi mentre l'annuale è scontato di 100 euro, con un prezzo che cala fino a 259 euro. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

il piano mensile senza vincoli costa 19,90 euro al mese per 3 mesi , poi 44,99 euro al mese

costa , poi 44,99 euro al mese il piano mensile con 12 mesi di permanenza costa 14,90 euro al mese per 3 mesi , poi 34,99 euro al mese

costa , poi 34,99 euro al mese il piano annuale costa 259 euro invece di 359 euro, con 100 euro di risparmio

Napoli - Roma: formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Roma in vista del match in programma oggi:

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

Roma

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; El Shaarawy; Pellegrini, Zalewski; Dovbyk.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.