myPOS Ultra: il terminale con Android 11 in offerta a 50 euro in meno

Più di un POS: è un dispositivo tuttofare dalle prestazioni elevate, che ti permette di gestire la tua attività a 360°. Parliamo di myPOS Ultra, gioiellino di casa myPOS, che è ora in offerta a 199 euro anziché 249 euro, per un periodo limitato. Si tratta di un terminale di nuova generazione, ricco di funzionalità e dal design smart. Ecco perché può diventare l'alleato perfetto per te che hai già un'attività, oppure stai per aprirne una.

Cosa ti offre myPOS Ultra

myPOS Ultra non è come gli altri POS, perché offre prestazioni elevate e massima flessibilità. Dotato di connettività 4G con SIM integrata e gratuita, Wi-Fi e AppMarket incluso, il terminale funziona senza canoni mensili, garantendo al tempo stesso una soluzione completamente mobile per accettare pagamenti ovunque ti trovi.

Una delle caratteristiche più apprezzate? La disponibilità istantanea dei tuoi soldi: i fondi vengono accreditati sul conto Business myPOS in meno di tre secondi e senza costi aggiuntivi, a differenza di altre soluzioni in cui l'accredito avviene entro qualche giorno lavorativo.

Sotto la scocca, il myPOS Ultra ospita un sistema operativo Android 11, una stampante termica ultra-rapida integrata e una batteria ai polimeri di litio da 3050mAh con una durata in standby fino a 15 giorni. Il terminale è in grado di stampare oltre 1500 ricevute con una singola carica, ideale anche per utilizzi intensivi.

Il display INCELL HD da 6,5”, con risoluzione 1600x720 e tecnologia multi-touch, garantisce un’esperienza d’uso intuitiva e professionale, mentre le ricevute possono essere personalizzate con il logo del proprio brand, per rafforzare l’identità aziendale.

Accetta tutti i tipi di pagamento, senza costi fissi

myPOS Ultra è compatibile con tutte le principali carte di pagamento, inclusi i circuiti contactless, Google Pay e Apple Pay. Con la formula "Pay-As-You-Grow", ideale per piccole imprese e startup, non sono previsti canoni mensili fissi, ma solo una commissione a partire da 1,20% per transazione.

Per i business con fatturati superiori a 10.000 euro mensili, myPOS offre soluzioni personalizzate su misura per le esigenze specifiche, con la possibilità di ottenere un preventivo dedicato.

Non aspettare: approfitta della promo e acquista il tuo myPOS Ultra a 199 euro anziché a 249 euro. Così farai crescere il tuo business con un bel salto di qualità, risparmiando ben 50 euro sul prezzo iniziale.

