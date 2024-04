myPOS Pro: soluzione di pagamento per le Imprese 4.0

myPOS Pro è stato progettato pensando alle esigenze delle moderne attività commerciali, promettendo di offrire praticità, efficienza e affidabilità in un dispositivo portatile di ultima generazione. Con la sua compatibilità con il sistema operativo Android e la capacità di accettare una vasta gamma di metodi di pagamento, questo strumento si presenta come un'opzione versatile e completa per i commercianti che cercano soluzioni di pagamento su misura.

myPOS Pro: i dettagli

myPOS Pro offre una serie di funzionalità che lo rendono un'opzione allettante per diverse imprese che necessitano di utilizzare il terminale in mobilità. Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

Flessibilità di pagamento : il dispositivo supporta modalità di pagamento contactless , chip&PIN, a striscia magnetica e QR, offrendo un'ampia flessibilità sia per i commercianti che per i clienti. Ciò consente di gestire le transazioni in maniera sicura ed efficiente.

: il dispositivo supporta modalità di pagamento , chip&PIN, a striscia magnetica e QR, offrendo un'ampia flessibilità sia per i commercianti che per i clienti. Ciò consente di gestire le transazioni in maniera sicura ed efficiente. Piattaforma Android 10 : grazie al sistema operativo Android , il dispositivo garantisce transazioni rapide e consente l'accesso a una vasta gamma di applicazioni aziendali attraverso l'AppMarket integrato. Questa caratteristica permette ai commercianti di personalizzare l'esperienza del terminale in base alle loro specifiche esigenze.

: grazie al sistema operativo , il dispositivo garantisce transazioni rapide e consente l'accesso a una vasta gamma di applicazioni aziendali attraverso l'AppMarket integrato. Questa caratteristica permette ai commercianti di personalizzare l'esperienza del terminale in base alle loro specifiche esigenze. Stampa delle ricevute integrata : myPOS Pro è dotato di una stampante termica integrata, consentendo di emettere immediatamente le ricevute dopo ogni transazione, con la possibilità di personalizzarle per lasciare un'impressione duratura sui clienti. Questa funzionalità contribuisce a migliorare complessivamente l'esperienza del cliente e fornisce una prova tangibile dell'acquisto.

: myPOS Pro è dotato di una stampante termica integrata, consentendo di emettere immediatamente le dopo ogni transazione, con la possibilità di personalizzarle per lasciare un'impressione duratura sui clienti. Questa funzionalità contribuisce a migliorare complessivamente l'esperienza del cliente e fornisce una prova tangibile dell'acquisto. Gestione aziendale mobile : la portabilità e la connettività del terminale consentono di gestire le vendite in mobilità , offrendo la libertà di fare affari ovunque. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i commercianti che operano in ambienti dinamici.

: la portabilità e la connettività del terminale consentono di gestire le vendite in , offrendo la libertà di fare affari ovunque. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i commercianti che operano in ambienti dinamici. Costi e Commissioni: myPOS Pro prevede una commissione per transazione dell'1.20% + 0.05 euro. Questa struttura dei costi trasparente e conveniente rende il dispositivo accessibile a un'ampia gamma di imprese.

Costi ed altro

Il terminale POS in questione ha un costo una tantum di 199€ e non prevede alcun canone mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.