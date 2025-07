myPOS Go 2: POS portatile con 4G e W-Fi in sconto a 14,90€

Se quello che cerchi è un POS affidabile, compatto e senza canone mensile, allora myPOS Go 2 potrebbe essere l'opzione giusta. Perfetto per professionisti, piccole attività e imprenditori, ha il vantaggio di essere completamente autonomo. Non servono smartphone o altri dispositivi per accettare pagamenti, ed è dotato di scheda SIM 3G/4G e connettività Wi-Fi integrata. Il prezzo? Solo 14,90€ (al posto di 29€) grazie alla promozione in corso, ma solo fino al 15 agosto 2025.

myPOS Go 2: scopri i vantaggi di questo POS portatile autonomo

Questo è più di un semplice POS portatile: è tutto ciò di cui hai bisogno per la tua attività in unico terminale. Ricevi pagamenti sin dalla prima attivazione, senza canone mensile (commissione Pay-As-You-Grow da 1,20% a transazione) e senza costi extra nascosti. Lo acquisti e lo ricevi in 3 giorni lavorativi, dopodiché crei il tuo conto myPOS (bastano 5 minuti ed è gratis) ed è subito pronto all'uso!

Leggero e tascabile, pesa appena 180 g e misura meno di uno smartphone moderno. Mentre la batteria di lunga durata garantisce un'intera giornata di lavoro. La scheda SIM 3G/4G, la connettività Wi-Fi a 2,4 GHz e GPS, invece, assicurano piena autonomia ovunque ti trovi: non serve avere un telefono per far funzionare myPOS Go 2. Un vantaggio da non sottovalutare.

Accetta tutti i metodi di pagamento (contactless, Chip&PIN e con banda magnetica) e invia ricevute digitali via e-mail o SMS direttamente dal terminale. In più, grazie alla modalità multi-operatore, puoi tenere traccia di tutte le prestazioni individuali del tuo staff, utile ad esempio nel distribuire equamente le mance ricevute. L'accredito è istantaneo: in meno di 3 secondi, ricevi i pagamenti effettuati direttamente sul conto myPOS. Infine, con l'app dedicata tieni sotto controllo tutto ciò che riguarda la tua attività in pochissimi clic.

Approfittane ora che costa solo 14,90€ al posto di 29€. Sono inclusi gratuitamente la carta di debito aziendale, l'app myPOS Glass e la scheda SIM dati 4G già preinstallata, senza costi mensili.

