myPOS Go 2: il POS portatile e autonomo ora in offerta a soli €14,90

Cos’è myPOS Go 2

Il myPOS Go 2 è un terminale di pagamento portatile, completamente autonomo e connesso, progettato per accettare pagamenti ovunque tu sia. Non richiede uno smartphone o un'app aggiuntiva: funziona in totale autonomia grazie alla SIM 4G integrata e gratuita, senza canoni mensili.

Se offri servizi professionali e desideri ricevere pagamenti direttamente dai clienti, myPOS Go 2 ti consente di accettare pagamenti con carta in modo semplice e veloce, migliorando l'esperienza del cliente e la gestione delle entrate. Mentre per chi vende prodotti in mercati, fiere o eventi, myPOS Go 2 offre la libertà di accettare pagamenti elettronici senza la necessità di una connessione fissa o di dispositivi aggiuntivi, aumentando le opportunità di vendita.

Le caratteristiche principali

Prezzo promozionale: €14,90

SIM 4G integrata gratuita (senza costi mensili o di attivazione)

Wi-Fi incluso e ricezione GPS

Ricevute digitali via SMS o email

Accetta tutti i pagamenti : Contactless, Chip&PIN e banda magnetica

A ccredito istantaneo sul conto aziendale myPOS

Batteria a lunga durata

Tastiera fisica accessibile e struttura compatta (solo 181g)

Servizi inclusi

Conto aziendale myPOS gratuito , con IBAN in 14 valute

Carta Business Mastercard gratuita per usare subito i fondi ricevuti

App mobile per gestire transazioni, report e utenti multipli

Modalità multi-operatore per tracciare performance e gestire mance

Possibilità di creare un e-commerce gratuito in pochi clic

Quanto costa utilizzarlo?

Nessun canone mensile fisso

Commissioni Pay-As-You-Grow a partire da 1,20% a transazione

Offerte personalizzate per volumi superiori a €10.000/mese

Approfitta dell’offerta fino al 31 maggio 2025 e porta la tua attività ovunque, con uno strumento professionale tascabile. Per conoscere l'offerta completa di MyPos Go 2 clicca qui.