MX Linux 23.3 rilasciato in via ufficiale con Debian 12.5

MX Linux ha annunciato il rilascio di MX-23.3, ovvero il terzo aggiornamento della serie "Libretto". Tale versione promette correzioni di bug, aggiornamenti del kernel e miglioramenti dell'applicazione. MX-23.3 si basa su Debian 12.5 "Bookworm", integrando tutti gli ultimi aggiornamenti dai repository Debian e MX. Una delle principali novità riguarda i Build-Essential Packages, che ora sono inclusi direttamente nell'ISO per gli utenti che necessitano di compilare driver offline. Inoltre, è anche possibile la selezione della lingua in modalità OEM. Ciò permette agli utenti di impostare la lingua del proprio sistema prima dell'inizio dell'installazione. L’aggiornamento include anche Pipewire 1.0. Sebbene non sia uno standard Debian, PipeWire 1.0 (versione 1.0.4 in fase di test) continua ad essere incluso. Infine, vi sono anche manuali aggiornati e il nuovo MX Locale Tool. Questo strumento consente di semplificare il proprio sistema rimuovendo tutti i pacchetti manuali ad eccezione di quelli nella lingua di sistema predefinita.

MX Linux 23.3: le altre novità del nuovo aggiornamento

Tra le altre novità, MX Linux 23.3 apporta numerosi miglioramenti tecnici volti a ottimizzare le prestazioni e la flessibilità dell'utente. Una di queste è la Compressione Zstd, aggiunta allo strumento live-remaster, che migliora l'efficienza della compressione dei file. Inoltre, gli utenti ora possono utilizzare systemd in modalità base durante l'esecuzione del sistema live, sebbene potrebbero verificarsi piccoli errori di smontaggio allo spegnimento. Tutti gli ISO MX standard, comprese le versioni che eseguono Xfce, KDE e Fluxbox, sono stati aggiornati all'ultimo kernel 6.1.90. La variante Advanced Hardware Support (AHS) ora funziona sul kernel liquorix 6.8.9, offrendo stabilità e prestazioni migliorate. Infine, anche MX Raspberry Pi Respin ha ricevuto aggiornamenti, allineandolo con le ultime versioni dei pacchetti dai repository MX e RPiOS. Ciò garantisce che gli utenti Raspberry Pi possano beneficiare dello stesso livello di raffinatezza e stabilità delle loro controparti PC.

Per un elenco completo delle modifiche è possibile consultare il changelog ufficiale. I nuovi utenti che desiderano provare MX Linux 23.3 possono scaricare la versione a 32 bit o a 64 bit. Infatti, solo la versione KDE non ha una variante a 32 bit. Per gli attuali utenti di MX-23, la transizione è fluida e senza problemi, poiché tutti i nuovi pacchetti e aggiornamenti sono accessibili tramite canali di aggiornamento regolari. In altre parole, non è necessaria una reinstallazione completa. Per aggiornare il sistema all'ultima versione basta eseguire "apt update & apt upgrade".