Musk: nuova disputa con la SEC, accuse, indagini e provocazioni

Elon Musk si trova nuovamente al centro di una controversia con la Securities and Exchange Commission (SEC). Attraverso una lettera del suo legale, Alex Spiro, resa pubblica dallo stesso Musk sulla piattaforma X, si apprende che l'agenzia sta preparando "numerose accuse" contro di lui e ha riaperto un’indagine su Neuralink, una delle sue aziende più innovative.

La lettera, tuttavia, rimane vaga sui dettagli delle accuse e sul numero di società coinvolte. Spiro sottolinea che la SEC avrebbe proposto un accordo che prevedeva una risposta entro 48 ore, chiedendo a Musk di accettare una sanzione pecuniaria per evitare azioni legali su più fronti. Nonostante ciò, i dettagli rimangono poco chiari.

La relazione tra Musk e la SEC è notoriamente conflittuale. L’imprenditore ha più volte dichiarato di non rispettare l’agenzia, con cui ha avuto problemi fin dal 2018. All’epoca, un tweet in cui affermava di avere "finanziamenti assicurati" per privatizzare Tesla lo portò aD uno scontro legale. Musk accettò un accordo che prevedeva il pagamento di 20 milioni di dollari, la rinuncia alla presidenza del consiglio di amministrazione di Tesla e la supervisione dei suoi tweet da parte di un legale. Negli anni successivi, Musk ha contestato l'accordo, ma senza successo, arrivando persino alla Corte Suprema, che ha respinto il caso.

Oh Gary, how could you do this to me? 🥹 pic.twitter.com/OoooQI77ZS — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2024

Le ultime vicende tra Musk e la SEC

Più recentemente, la SEC ha tentato di sanzionare Musk per non essersi presentato a un’indagine legata all’acquisizione di Twitter. Tuttavia, un giudice ha respinto la richiesta dopo che Musk ha rimborsato le spese legali degli avvocati coinvolti.

Non è ancora chiaro se le nuove accuse riguardino l’acquisizione di Twitter o altri temi. Tra le possibilità vi sono presunte frodi finanziarie legate alle funzionalità di Autopilot di Tesla o alla sicurezza del dispositivo di Neuralink.

In risposta alle accuse, Musk ha anche utilizzato l’intelligenza artificiale di sua creazione, Grok, per disegnare una caricatura del presidente della SEC, Gary Gensler, rappresentato come una lumaca in abito da lavoro, un riferimento umoristico a un personaggio di cartoni animati.