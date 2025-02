Murena lancia un nuovo Pixel Tablet senza Google, privacy totale

L’azienda francese Murena, nota per i suoi smartphone privi dei servizi Google, ha deciso di ampliare la sua gamma di dispositivi introducendo un Pixel Tablet "deGoogled". Questo nuovo prodotto è pensato per chi desidera un’esperienza Android più sicura, riducendo al minimo il tracciamento dei dati personali.

Il tablet è equipaggiato con /e/OS, un sistema operativo open source basato su Android ma completamente privo delle applicazioni e dei servizi Google. Questa caratteristica lo rende una scelta ideale per coloro che cercano maggiore controllo sulla propria privacy e vogliono limitare la raccolta di informazioni personali da parte di aziende terze.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo offre un display LCD da 10,95 pollici, 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, garantendo prestazioni fluide e un’ottima esperienza d’uso. Il Murena Pixel Tablet è acquistabile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 539 euro.

Murena ha sviluppato soluzioni alternative per ovviare alle mancanze delle app Google

Essendo un dispositivo privo dell’ecosistema Google, il tablet non include il Google Play Store. In alternativa, Murena ha integrato App Lounge, una piattaforma che permette di scaricare applicazioni disponibili sia su Google Play sia su F-Droid in totale anonimato. Tuttavia, per usufruire di app a pagamento, è comunque necessario accedere con un account Google, una limitazione che evidenzia la complessità di eliminare completamente l’influenza di Google dall’esperienza Android.

Per ovviare alla mancanza delle tradizionali applicazioni Google, Murena ha sviluppato soluzioni alternative orientate alla sicurezza e alla riservatezza. Gli utenti del tablet possono usufruire di Workspace, una suite che offre strumenti per l’archiviazione e la gestione dei file, oltre a funzionalità simili a Google Drive e Office 365. Il servizio mette a disposizione 1 GB di spazio gratuito, con la possibilità di espandere l’archiviazione tramite piani a pagamento.

Con questa nuova proposta, Murena si rivolge a chi desidera un tablet Android libero da vincoli con Google, offrendo un’alternativa concreta per chi dà priorità alla protezione dei propri dati. Anche se rinunciare all’ecosistema Google può comportare alcune limitazioni, il Murena Pixel Tablet rappresenta un passo avanti per chi cerca un dispositivo più rispettoso della privacy.