Multihop VPN: cos'è e come può migliorare la sicurezza e l'anonimato

Il sistema Multihop VPN è la soluzione giusta per migliorare la sicurezza dei propri dati e l'anonimato quando si usa una VPN per accedere online. Ricorrendo a questa soluzione è possibile ottenere due livelli di crittografia per il traffico dati generato con la rete VPN, incrementando in modo significativo la sicurezza della connessione, senza compromessi sulle prestazioni della rete Internet.

Tra le VPN che supportano il sistema Multihop c'è NordVPN che consente di attivare la funzione Double VPN direttamente dall'app (su Windows, Mac, Linux, Android e iOS) per ottenere una protezione aggiuntiva. Per iniziare a utilizzare NordVPN è possibile attivare l'offerta in corso: il prezzo è ridotto a 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

I dettagli completi sono disponibili di seguito, tramite il sito di NordVPN da cui è possibile attivare in pochi secondi il servizio.

Multihop VPN: la scelta giusta per una connessione sicura

Il meccanismo alla base di Multihop VPN è semplice:

il traffico dati viene crittografato sul dispositivo dell'utente

successivamente avviene il trasferimento al server VPN

il traffico viene crittografato una seconda volta

Questo meccanismo garantisce una doppia crittografia e, quindi, una maggiore sicurezza nell'accesso a Internet tramite rete VPN. Si tratta di una funzione che può essere attivata ricorrendo a NordVPN. Chi utilizza il servizio, infatti, può attivare Double VPN per poter contare su di una connessione VPN con due livelli di crittografia e senza alcun calo delle prestazioni.

Per accedere al servizio è sufficiente attivare NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile direttamente tramite il box qui di sotto e garantisce l'accesso completo alla VPN, con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.