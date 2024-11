MSN torna con un nuovo logo e sostituirà "Microsoft Start"

Qualche giorno fa, gli utenti di Microsoft Edge hanno iniziato a notare un sottile cambiamento nella nuova pagina delle schede. Invece del tipico logo "Microsoft Start" (non ha nulla a che fare con il menu Start), è apparso un logo MSN dall'aspetto rinnovato. A quanto pare, l’azienda di Redmond ha deciso di dare una nuova vita al suo storico brand e non solo.

In una dichiarazione a Windows Central, un portavoce dell’azienda ha confermato che la società sta spostando i suoi servizi di news sotto il marchio MSN. Secondo Microsoft: “esaminiamo regolarmente le nostre offerte per assicurarci di offrire il massimo valore ai clienti. Come parte di questo processo di revisione, stiamo unificando i nostri servizi di contenuti sotto il marchio MSN per semplificare al meglio le nostre esperienze. Non ci sarà alcun impatto sulla funzionalità come parte di questo cambiamento”. In altre parole, gli unici cambiamenti finora riguardano il marchio e il nuovo logo. In particolare, quest’ultimo assomiglia un po' al logo di Windows 7.

MSN: nuovo logo nella pagina “nuova scheda” di Edge

Ha senso per Microsoft mantenere il marchio MSN, poiché rimane uno dei marchi più vecchi e riconoscibili dell’azienda. Inoltre, abbandonare "Microsoft Start" potrebbe sembrare la scelta giusta per molti, poiché è stato fonte di confusione fin dall'inizio quando è stato introdotto nel 2021. Sebbene Microsoft non sia estranea a creare confusione (l'app Windows che sostituisce Desktop remoto è un altro esempio), è bello vedere che la società di Redmond ha deciso di rendere le cose un po' più chiare. Per gli utenti che non hanno ancora visualizzato il nuovo logo MSN, questo appare nella pagina “nuova scheda” insieme a Copilot, alla barra di ricerca di Bing e al logo Microsoft. Ad oggi non ci sono informazioni su cosa accadrà all'app Microsoft Start sui dispositivi mobili. Tuttavia, è possibile che nelle prossime settimane l’azienda di Redmond rilasci più dettagli in merito.