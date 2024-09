Mozilla: esteso il supporto a Firefox su versioni datate di Windows

Mozilla ha recentemente annunciato la decisione di prolungare il supporto per il browser Firefox su versioni ormai superate del sistema operativo Windows, come Windows 7, 8, 8.1, oltre a diverse versioni di macOS, come la 10.12 e la 10.14. Inizialmente, la società aveva previsto di interrompere il supporto per Windows 7 e 8.1 entro settembre 2024, ma ha successivamente cambiato rotta, decidendo di garantire il supporto per un periodo più lungo.

La versione di Firefox 115 ESR (Extended Support Release) rappresenta l'ultima che offrirà aggiornamenti su Windows 7, 8 e 8.1. Mozilla ha confermato che questo supporto continuerà fino all'1 aprile 2025. Questo garantirà agli utenti di tali versioni obsolete del sistema operativo un ulteriore periodo di almeno sette mesi in cui potranno continuare a ricevere aggiornamenti e correzioni per il loro browser.

La scelta di Mozilla di estendere il supporto su queste vecchie piattaforme è stata influenzata dal fatto che ancora una parte significativa degli utenti continua a utilizzare queste versioni datate di Windows. Nonostante ciò comporti per Mozilla un dispendio maggiore di risorse, la società ha considerato importante garantire la continuità del servizio anche per queste persone.

Una decisione importante ma che comporta qualche rischio

Questa decisione si discosta dalle scelte fatte da altre grandi aziende del settore, come Microsoft, Google e Valve, che hanno già cessato il supporto dei loro browser e altre applicazioni su queste versioni obsolete di Windows. Queste aziende hanno ritenuto non più sostenibile mantenere aggiornate le loro applicazioni per sistemi operativi non più supportati.

Per gli utenti che continuano a utilizzare Windows 7, 8 e 8.1, la scelta di Mozilla rappresenta sicuramente una buona notizia. Tuttavia, è bene sottolineare che questi sistemi operativi non ricevono più aggiornamenti di sicurezza da parte di Microsoft, il che li espone a potenziali rischi informatici. Per proteggere al meglio i propri dispositivi, gli utenti dovrebbero prendere in considerazione l’aggiornamento a versioni più recenti del sistema operativo.

Nonostante l’estensione del supporto, Mozilla ha confermato che continuerà a sviluppare e migliorare Firefox per adattarlo alle nuove esigenze degli utenti, e non esclude la possibilità che in futuro decida di interrompere definitivamente il supporto a queste piattaforme obsolete.