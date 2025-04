Mouse verticale ProtoArc: ergonomia e tecnologia in offerta su Amazon

Scopri come migliorare il comfort e la produttività con il mouse verticale ProtoArc, un mouse progettato per chi trascorre lunghe ore al computer. Attualmente disponibile al prezzo promozionale di 24,22 euro, con uno sconto del 35% rispetto al listino, rappresenta una scelta interessante per chi cerca una soluzione ergonomica e tecnologicamente avanzata.

ProtoArc: zero fatica e basso costo

Con il suo design verticale, il ProtoArc si distingue per un'ergonomia studiata per prevenire dolori a polso e avambraccio. È particolarmente indicato per mani di dimensioni piccole e medie (inferiori a 19 cm), grazie a dimensioni compatte di 13,8 x 6,9 x 6,8 cm e un peso di 290 grammi. Un dettaglio importante è il supporto per il polso allungato, che favorisce una posizione rilassata durante l'uso, riducendo il rischio di lesioni da stress ripetuto. Questo lo rende una scelta ideale anche per chi soffre già di problematiche articolari.

Un altro punto di forza è la tripla connessione, che consente di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Il mouse supporta sia la tecnologia Bluetooth 5.0 sia la connessione wireless 2.4G tramite ricevitore USB, garantendo compatibilità con sistemi operativi come Windows 8/10, Mac OS X 10.12 o superiore e Android dalla versione 4.3 in poi. La possibilità di passare da un dispositivo all'altro con un semplice clic rende il mouse verticale ProtoArc una soluzione versatile per ambienti multitasking.

L'autonomia della batteria è un elemento che non passa inosservato: la batteria ricaricabile agli ioni di litio da 500 mAh offre fino a 90 giorni di utilizzo con una singola carica. Inoltre, il sistema di risparmio energetico integrato entra in modalità sospensione dopo 30 minuti di inattività, prolungando ulteriormente la durata della batteria. La ricarica avviene comodamente tramite il cavo USB-C incluso nella confezione.

Dal punto di vista tecnico, il mouse offre tre livelli DPI selezionabili (1000/1600/2400), che permettono di adattare la sensibilità alle esigenze specifiche, sia per lavori di precisione che per una navigazione più rapida. I tasti avanti/indietro aggiuntivi, sebbene non compatibili con Mac OS, migliorano l'esperienza di navigazione web. Infine, il clic silenzioso rappresenta un vantaggio per chi lavora in spazi condivisi, garantendo un ambiente tranquillo e professionale.

Scopri di più sul mouse verticale ProtoArc e approfitta dell'offerta attuale per migliorare la tua esperienza lavorativa con un dispositivo pensato per il benessere e la produttività. Su Amazon a soli 24,22 euro.

