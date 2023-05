Mouse e tastiera HP in offerta insieme a 17€ su Amazon

Il kit mouse e tastiera USB HP 150 soddisfa le necessità di chiunque è interessato all'acquisto di una tastiera da collegare al proprio computer desktop e di un nuovo mouse ergonomico dalla massima precisione. Sul sito ufficiale HP sono in vendita a 24,99 euro, ma Amazon te li offre a 17,99 euro. E in più in fase di pagamento benefici di un ulteriore sconto di 90 centesimi.

Mouse e tastiera HP in sconto del 28% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del kit mouse e tastiera USB HP 150 è l'ergonomia di entrambi gli articoli, progettati in modo tale da adattarsi alla perfezione alla posizione che assumi mentre sei davanti allo schermo del computer. Per quanto riguarda la tastiera, la digitazione è precisa, comoda e rapida, ideale per chi scrive per molte ore al computer. Sono presenti anche le comode spie a LED che illuminano i tasti BlocScorr, BlocMaiusc e BlocNum, in questo modo saprai sempre quando sono attivi (e quando non lo sono). Non devi nemmeno preoccuparti della loro installazione, data la loro natura Plug and Play: li colleghi alla porta USB del tuo computer e potrai iniziare ad usarli da subito.

L'articolo è spedito e venduto da Amazon, questo significa che tutti gli abbonati a Prime possono usufruire della spedizione gratuita e della consegna ultrarapida.

Aggiungi al carrello ora il kit mouse e tastiera HP 150 per beneficiare di uno sconto di oltre il 28% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

