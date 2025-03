Mouse da gaming top di gamma a meno di 30€: occasione bomba su Amazon

Appassionato di videogiochi? Allora non farti scappare la promozione speciale sul Mouse da gaming SteelSeries Rival 3, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Mouse da gaming SteelSeries Rival 3: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da gaming SteelSeries Rival 3 è un gadget must-have se vuoi rendere super efficiente la tua postazione di gioco.

Innanzitutto è progettato per durare a lungo nel tempo in quanto è realizzato in polimero ultra resistente con la costruzione della base in plastica ABS.

Allo stesso tempo si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per i suoi interruttori meccanici con 60 milioni di clic super precisi, ed un sensore ottico da gioco TrueMove Core che assicura un tracciamento 1:1 vero, 8.500 CPI, 300 FPS e accelerazione 35G. Questo si traduce in una precisione e in una sensibilità eccezionali così da ottimizzarne al massimo l'utilizzo.

Un'altra specifica interessante del mouse è il suo design ergonomico che garantisce la massima comodità anche nelle sessioni di gioco più lunghe ed intense. Per finire, potrai rendere il tuo setup ancora più affascinante grazie alla funzionalità Prism Brilliant Lighting, ovvero all'illuminazione riprogettata che offre 3 zone con 16,8 milioni di colori belli e ultra nitidi.

Oggi il Mouse da gaming SteelSeries Rival 3 è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.