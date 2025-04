Mouse Acer con cavo: precisione e comfort a un prezzo IMBATTIBILE (10€)

Se stai cercando un mouse con cavetto che unisca prestazioni elevate, ergonomia e un prezzo incredibile, l’offerta Amazon sul mouse Acer è esattamente ciò che fa per te. Con uno sconto del 22%, puoi portarlo a casa a soli 10,96€ invece di 13,99€. Un’occasione da non perdere per migliorare la tua esperienza al PC senza spendere una fortuna.

Precisione regolabile per ogni esigenza

Una delle caratteristiche che rendono questo mouse così versatile è la possibilità di scegliere tra quattro impostazioni DPI: 800, 1200, 2400 e 3200. Questo significa che puoi regolare la sensibilità del cursore in base alle tue necessità, passando da una precisione estrema per attività grafiche o di editing a una velocità maggiore, ideale per il gaming. Il cambio DPI è rapido e intuitivo, permettendoti di adattarti a qualsiasi situazione con facilità.

Comfort studiato nei minimi dettagli

Non solo prestazioni, ma anche comodità: il design ergonomico del mouse Acer è stato progettato per seguire la forma naturale della mano destra, riducendo l’affaticamento durante lunghe sessioni di utilizzo. I lati gommati garantiscono una presa sicura e confortevole, mentre il peso di soli 75 grammi lo rende estremamente maneggevole e facile da trasportare.

Questo mouse non si limita a essere un semplice dispositivo di puntamento. I pulsanti dedicati alla navigazione avanti/indietro sono perfetti per semplificare la gestione dei file e la navigazione sul web, aumentando la tua efficienza. Inoltre, la costruzione robusta è stata testata per oltre 10 milioni di clic, garantendo una lunga durata nel tempo.

Facilità di utilizzo Plug and Play

Non c’è bisogno di complicate configurazioni o di installare driver: basta collegare il cavo USB da 1,5 metri al tuo computer e sei pronto a partire. La tecnologia Plug and Play assicura un’esperienza immediata e senza problemi, rendendo questo mouse una scelta ideale per chi cerca praticità e affidabilità.

Il mouse Acer è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux e Chrome OS. È importante notare che i pulsanti laterali non sono supportati su Mac, ma il dispositivo resta comunque un’opzione eccellente per la maggior parte degli utenti. A completare il pacchetto, una garanzia di 12 mesi firmata Acer ti offre ulteriore tranquillità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva: scopri di più sul mouse Acer e approfitta subito dello sconto del 22%. Con un prezzo così competitivo, è il momento perfetto per aggiornare la tua postazione di lavoro o di gioco con un dispositivo affidabile e versatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.