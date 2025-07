Motorola Razr 60 Ultra in SCONTO BOMBA di oltre 500€ su Amazon

Tieniti forte perché l'offerta che ti stiamo per segnalare è una di quelle da non perdere assolutamente. Se desideri avere uno smartphone di fascia alta questa è la migliore offerta che puoi trovare. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Razr 60 Ultra a soli 815,98 euro, invece che 1349,90 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino potresti non visualizzarlo lo puoi vedere sul sito ufficiale di Motorola, ed è poi quello che vedi sopra. Quindi in questo momento hai la possibilità di risparmiare una cosa come 534 euro circa sul totale. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 68 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola Razr 60 Ultra a un prezzaccio da non perdere

Inutili girarci intorno, Motorola Razr 60 Ultra è un pieghevole eccellente e per il prezzo con cui te lo puoi portare a casa adesso è da prendere al volo. Possiamo notare la cura nei dettagli che lo render bellissimo e maneggevole. Ha un peso di soli 199 grammi e uno spessore di 15,7 mm da chiuso e 7,2 mm da aperto. Inoltre troviamo la certificazione IP48 per resistere all'acqua e alla polvere.

Viene sostenuto dal potente Snapdragon 8 Elite con 16 GB di RAM a supporto e una memoria interna di ben 512 GB. Il sistema operativo invece è Android 15. Il display interno è da 7 pollici mentre quello interno è da 4 pollici ed entrambi garantiscono un'ottima luminosità e una frequenza di aggiornamento veloce. La batteria è da 4700 mAh e ha una ricarica turbo cablata da 68 W e wireless da 30 W.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 60 Ultra a soli 815,98 euro, invece che 1349,90 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

