Motorola Moto G85 5G con doppia Sim, 12/256GB, in super sconto

Di smartphone ce n'è sono davvero tanti in commercio e trovare quello giusto richiede molto tempo e sforzi. Oggi però ti do una mano segnalandoti questa offerta di eBay davvero molto interessante. Dunque metti subito nel tuo carrello Motorola Moto G85 a soli 215 euro, invece che 349,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice PSPRSETT24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 36% già applicato, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, per un risparmio di 135 euro. Non per niente male, soprattutto considerando che questa è la versione migliore, con una memoria interna da ben 512 GB.

Motorola Moto G85 è un medio gamma eccezionale

Grazie la suo processore Snapdragon 6s Gen 3 e il sistema operativo Android 14, Motorola Moto G85 è in grado di offrire prestazioni davvero eccellenti. Inoltre gode di uno spazio di archiviazione notevole, da ben 512 GB espandibili con scheda microSD e possiede anche 12 GB di RAM. Potrai inserire fino a due Sim e godere della tecnologia 5G per internet veloce.

Ha un design molto elegante con un display Endless Edge pOLED da 6,67 pollici FHD+ dotato di riconoscimento facciale e lettore di impronte digitali. Ha un peso ridicolo considerato lo schermo generoso, solo 173 grammi e uno spessore di appena 7,59 mm. Gode poi di una fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP per scatti eccezionali. Ha una capacità della batteria da 5.000 mAh e un caricatore ultra rapido da 30 W.

Insomma questa rappresenta certamente una delle occasioni migliori di oggi, per cui non rischiare di perderla. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G85 a soli 215 euro, invece che 349,90 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice PSPRSETT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai direttamente a casa tua in soli 3 giorni senza pagare la spedizione.

