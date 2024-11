Motorola G85: il migliore sotto i 200€ per il Black Friday Amazon

Motorola è un'azienda che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni a differenza di suoi (ormai ex) competitor e oggi, su Amazon, per il Black Friday, viene messo in sconto del 41% il suo G85 che viene venduto a 195,90€.

Motorola G85: prezzo choc per questo Black Friday

Il Motorola G85 è il perfetto connubio tra design raffinato e tecnologia all’avanguardia. Caratterizzato da un design ultra sottile e leggero, con finiture eleganti e disponibili anche in materiale premium vegano, è uno smartphone che unisce estetica e sostenibilità.

L’esperienza visiva è straordinaria grazie al display curvo pOLED da 6,67" FHD+, che offre una qualità cinematografica con colori vividi e dettagli nitidi. L’audio multidimensionale Dolby Atmos completa l’immersione, regalando un suono ricco e coinvolgente.

Sul fronte fotografico, il comparto da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) permette di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa luce e di girare video fluidi e stabili. Che si tratti di paesaggi, ritratti o video dinamici, il Motorola G85 garantisce risultati di alta qualità.

Equipaggiato con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3, il dispositivo offre prestazioni 5G all’avanguardia, permettendoti di navigare, giocare e lavorare alla massima velocità senza interruzioni. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia incredibile, ideale per accompagnarti durante l’intera giornata. Inoltre, con la ricarica rapida da 33W, puoi ottenere ore di utilizzo in pochi minuti, continuando a lavorare e giocare senza pensieri.

